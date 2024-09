“¿Por qué casi atropellai’ hasta a mi perro?”: Adriana Barrientos acusó a Sebastián Ramírez de un intento violento con su camioneta

Durante las últimas horas, Adriana Barrientos, panelista de Zona De Estrellas, hizo una delicada acusación en contra del exGran Hermano Sebastián Ramírez por un presunto intento de atropello en contra de su perrita llamada Asia.

Luego de que Mario Velasco le diera el espacio a La Leona para explicar la situación, Barrientos detalló que el hecho ocurrió en el estacionamiento del edificio donde vive.

“La verdad es que me pilló todo de improviso . Ese día decidí volver a ser yo, dije ‘hay que ponerse fitness, estupenda pa’ bikini’. Me levanto en la mañana, que voy a hacer deporte, bajo porque tenía que buscar el mat de yoga y aprovecho de pasear un poquito a Asia (nombre de su perrita) atrás del edificio. Autos no había casi prácticamente ninguno en el estacionamiento del edificio, vacío completo”, fueron las primeras palabras de Adriana en el programa farandulero de Zona Latina.

“Saco a mi perrita por supuesto, sin collar ni nada, al interior del edificio, y estaba grabando un video motivacional comentándole a la gente para que esperen mi video de yoga... de repente llego y siento el motor de un auto, miro como de reojo, pero obviamente estaba el estacionamiento absolutamente vacío, entonces era obvio que donde yo estaba parada el auto jamás iba a llegar al lugar”, agregó Barrientos.

Ya respecto al suceso específicamente, Adriana relató que esto la tomó por sorpresa y la desconcertó: “De repente yo estoy grabando y no corto la grabación, porque me parece raro que venga hacia mí. Cuando yo veo ingresar a esta camioneta pensé que era alguien que venía a dejar reparto a domicilio (...) Escucho música electrónica, me sorprendo y quedo descolocada y digo ‘pero cómo, Sebastián Ramírez, o sea, ¿broma?‘. Pero Sebastián, cuidado que está mi perrita... ”.

Según La Leona, Tatán Ramírez la cuestionó y le consultó por qué la trataba tan mal y hablaba tan mal de él en el programa (Zona De Estrellas): básicamente, Barrientos aseguró que le fue a pedir explicaciones.