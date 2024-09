¿Se reúnen de nuevo? Ben Affeck y Jennifer López no desean separarse y han tomado esta decisión

Jennifer López y Ben Affleck se están divorciando después de dos años de casados, una situación que no sólo les afecta a ellos, sino también a sus hijos.

Unas semanas atrás, la antigua pareja se volvió a encontrar en un almuerzo en el Polo Lounge del hotel Beverly Hills, en Los Ángeles, a este evento también acudieron sus hijos Samuel, Fin, Emme y Max. Ambos se mostraban contentos y relajados, lo que generó rumores de una posible reconciliación.

No obstante, el procedimiento de separación matrimonial sigue su curso, aunque parece que las celebridades no desean mantenerse a distancia y han optado por una resolución significativa.

¿Volverán a estar juntos?

Un desenlace matrimonial siempre es una circunstancia extremadamente retadora, y cómo cada individuo elige encararlo varía considerablemente. Por lo general, la aproximación no tiende a ser positiva, ni implica mantener demasiado contacto con la persona con la que se está disolviendo el matrimonio.

No obstante, Jennifer López y Ben Affleck han optado por una medida inesperada y radical, desean continuar como amigos y mantener la comunicación, en particular por sus hijos.

" “Están intentando enseñar a los niños que las cosas pueden ser armoniosas. Desean continuar su amistad. Todavía existe mucho afecto ", mencionó una persona cercana a la revista People.

Esto confirma por qué se han encontrado nuevamente aunque no celebraron juntos el cumpleaños de ella, evidenciando que seguirán pasando tiempo con sus hijos y viéndose, ya que mantienen un fuerte afecto mutuo y han establecido una importante relación.

Así, evidencian que son individuos maduros y no como otras celebridades y personas que han arrojado comentarios velados e incluso ofensas en público o a través de las redes sociales.

"Todavía existe amor aquí, tal vez ni siquiera se divorcien", "podría ser que este par se mantenga unido", "tengo la sospecha de que no van a divorciarse", "no comprendo por qué continúan interactuando", "sorpresivamente, tras su enojo, ahora buscan ser amigos", "me da la impresión de que van a permanecer juntos", y "parece que ya no desean divorciarse" son varias de las respuestas en las redes sociales.

No obstante, la separación matrimonial persiste, solo que en esta ocasión se llevará a cabo de la manera más cordial posible y procurarán mantener la comunicación por la causa de los hijos de cada uno y por su propio bien.