“Va a seguir con esta mentira hasta la muerte”: Daniela Aránguiz insiste con acusaciones contra Camila Andrade

La panelista de Sígueme, Daniela Aránguiz, reiteró sus acusaciones en contra de Camila Andrade, asegurando que era una protegida de la producción de Gran Hermano, porque se preocupaban de cuidar su imagen.

Todo partió días atrás cuando señaló que la pauteaban cien por ciento e incluso, le prohibían beber alcohol en las fiestas, para que no cometiera errores.

Pero, tras su salida del reality, Andrade desmintió esas afirmaciones, dando a entender que estaban totalmente alejadas de la realidad. Recalcando que el cariño que recibió de parte de los televidentes, eran gracias a su encanto natural.

Sin embargo, Aránguiz no echó pie atrás y reiteró que fue cuidada como hueso santo y tenía santos en la corte.

“Yo me quemo a lo bonzo y tengo información que a Camila Andrade no la dejaban tomar trago en las fiestas, y sus compañeros, cuando salgan, van a poder referirse a este tema. Ella no tomaba una gota de alcohol, porque cada vez que lo hacía, no les gustaba (a la producción) la limpiada de imagen”.

Además, agregó que precisamente eso fue uno de los requerimientos que solicitó la actual pareja de Francisco Kaminski, para reivindicarse con los seguidores, tras ser catalogada como la culpable de la separación matrimonial con Carla Jara.

En la palabras de Daniela Aránguiz, la solicitud de Camila Andrade “fue limpiar la sucia imagen que tenía afuera...ella ha dicho que no es culpable de muchas cosas, y se queda en su mentira eterna, no me llama la atención que va a seguir con esta mentira hasta la muerte”, sentenció.

La respuesta de Andrade

Tras convertirse en la más reciente eliminada del reality de CHV, la exanimadora de “Caja de Pandora” se enteró de estos graves dichos y no pensó dos veces en desmentirlos.

“Me da lo mismo quién lo haya dicho, pero yendo al hecho puntual, es imposible, te lo confirmo (…) no ves a las personas de producción, es imposible que me pautearan”, partió diciendo en una conversación con Página 7.

En esa línea, la animadora comentó: “No entiendo por qué lo dijeron, quizás porque mi participación fue muy buena y nadie esperó que yo recibiera tanto cariño y amor de vuelta”.

“La gente me aprendió a conocer, pues yo no fui pauteada, nadie, creo yo, asume un rol de personaje 24/7 durante meses, yo no podría hacer algo así, se te cae en algún momento el personaje”, sostuvo.