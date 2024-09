El elenco de ‘Grotesquerie’ habla sobre la nueva serie de terror de Ryan Murphy

Protagonizada por Niecy Nash (Detective Lois Tryon), Courtney B. Vance (Marshall Tryon), Micaela Diamond (Hermana Megan Duval), Nicholas Chavez (Padre Charlie Mayhew), Raven Goodwin (Merritt Tryon) y Travis Kelce, la trama de ‘Grotesquerie’ sigue al personaje de Nash después de que una serie de “crímenes atroces” perturben a su pequeña comunidad, y que ella percibe como personales.

“Es una combinación de suspenso, misterio y terror con un drama familiar”, explica Vance, “y te deja sin aliento cuando llegas al final”.

“Es un programa en el que puedes volver a ver episodios para entender otros episodios”, agrega Goodwin.

Vance y Goodwin interpretan a padre e hija en la serie.

El personaje de Vance tiene algunos problemas que se pueden ver mientras está en el hospital para tratar una enfermedad que ha padecido desde hace mucho tiempo. El personaje de Goodwin también atraviesa por sus propios problemas, especialmente en lo que respecta a una tensa relación con su madre.

“Ryan (Murphy) no tenía muy claro cómo iba a ser el personaje cuando me pidió que formara parte del proyecto. Confié en él y le dije que sí, que contara conmigo. Probablemente lo que más me gusta del mundo de Ryan Murphy es que es un mundo impulsado por los personajes”, dice Vance.

“Cuando pienso en el personaje de Niecy y en el de Raven, y luego en cómo encajo en todo eso … es por eso que la gente se anima a trabajar con Ryan. Saben que van a ser parte de algo intenso o de algo descabellado. Los mundos son muy densos y te espera una experiencia única – y al público también”, agrega.

Para Goodwin, la actriz trató de encontrar tanto las similitudes como las diferencias en su personaje para ayudar a dar forma al papel.

“Como cualquier otro personaje, siempre trato de encontrar ambas cosas. La mayor parte del tiempo, Merritt está en este mundo imaginario que es pretencioso, de mal gusto y pasado de moda. Ella solamente está tratando de encontrar su camino, pero sabe que no lo está logrando”, dice Goodwin.

“Hasta parece fingir que está encontrando su camino y encubre todo con comida y pretendiendo estar a gusto. Solamente está tratando de conocerse mejor hasta cierto punto, aunque, al mismo tiempo, creo que es un tanto perezosa al intentarlo. Lo digo con empatía y matices adjuntos, eso es todo lo que puedo hacer. Pero definitivamente me encanta cómo él [Ryan] visualizó y creó a ese personaje”.

La trama de ‘Grotesquerie’ se desarrollará a lo largo de 10 episodios a partir del 25 de septiembre, pero los fans ya han sido parte de la experiencia.

El programa estuvo promocionando recientemente la primera “Sinfonía de Gritos” de su tipo. Para ello, FX viajó a diferentes ciudades a principios de septiembre para desplegar cámaras de gritos. Los fans que participaron tuvieron la oportunidad de sumergirse en el mundo del programa y pudieron agregar su propio grito a la Sinfonía de Gritos en anticipación de la nueva serie.

“Es absolutamente brillante. Hay tanto que se hace para un lanzamiento; no se deja nada al azar. El mensaje es que tenemos que verlo”, dice Vance.

“Eso es lo mejor de todo. Incluso los colores, los neones y el morado del programa son tan profundos, hermosos y complejos, que el marketing se hizo muy profundo y complejo. Alimenta el horror y la locura … pero cuando todo se combina, creo que el público definitivamente va a querer más”, concluye Goodwin.

