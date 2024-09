“Eso no se hace y se devuelve”: Nacho Gutiérrez se lanza contra Adriana Barrientos tras revelar el millonario préstamo de Tonka Tomicic

Nacho Gutiérrez se tomó unos minutos del más reciente capítulo de “Hay que decirlo” para salir en defensa de Tonka Tomicic tras las palabras de Adriana Barrientos, quien aseguró que la exanimadora de Canal 13 habría pedido un millonario préstamo para costear un lujoso vehículo.

“Cuando pensábamos que no tenía cómo pagar las cuentas, me llega otra información y me dicen ‘Adriana sabes que tengo información del factoring donde Tonka hace un tiempo atrás ya habría pedido mil millones de pesos y te puedo decir que las cuotas de ella están al día¨”, le revelaron a la Leona.

“Ahora, hace un par de días atrás pidió un crédito en ese factoring y pidió 130 millones de pesos hace 10 días atrás y debido a su buen comportamiento financiero, la empresa inmediatamente decidió otorgarle el crédito que es para la compra de un auto’”, contó en el programa “Zona de Estrellas”.

Las palabras de Nacho

Tras hablar de este tema con los panelistas del programa, Pamela Díaz fue la primera en reaccionar frente a las palabras de Barrientos.

“Siento, por lo poco y nada que veo de Adriana, que más encima no puede hablar de mí, de verdad, muérdete la lengua”, dijo entre risas.

“No está bien, porque mañana puedo decir cualquier cosa de alguien que me caiga mal (...) Todo lo que está viviendo Tonka, que está sola, pasándolo mal, separación, que la vemos en tribunales”, agregó la exTierra Brava.

Por su parte, Ignacio Gutiérrez fue más tajante al momento de dar su opinión, asegurando que “me la hicieron a mí. Cuando estaba caminando en el fango, había gente que quería que caminara más en el fango. Eso no se hace y se devuelve”, lanzó.

“Todos sabemos que Tonka hoy día está pasando un mal momento, y querer inventar, literalmente, una cosa para hacerle más daño a su imagen, creo que se acerca a la maldad”, complementó el animador del espacio de farándula.

Cabe recordar que Tomicic estuvo hace algunos días declarando en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente tras aparecer dentro de los chats de Luis Hermosilla, uno de los principales imputados del Caso Audios.