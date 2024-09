“Estaría siendo tentado por otro canal”: Luis Sandoval reveló presuntas negociaciones de Julián Elfenbein

¡Alerta de ‘papita’! Durante la transmisión del capítulo de Que Te Lo Digo –de Zona Latina– en la jornada de 24 de septiembre, el panelista Luis Sandoval entregó información respecto a una presunta salida de Julián Elfenbein de las dependencias de Chilevisión.

Pero este escape de la exFábrica de Machasa no sería para quedar cesante, sino que tendría una buena razón: aterrizar en Mega, el canal que llevará en su pantalla al Festival de Viña hasta 2028.

“¿Qué pasa con Julián? Voy a partir contándoles lo que yo reporteé. Porque fíjense que reporteé, hablé con varias fuentes al interior de Chilevisión y me cuentan lo siguiente sobre Julián en la exFábrica de Machasa: nuevo programa de Julián Elfenbain posterga sus grabaciones, las cuales fueron anunciadas por él mismo con bombos y platillos” , comenzó diciendo Sandoval en el espacio farandulero de Zona Latina.

Además, el panelista detalló sobre la detención de las grabaciones del programa de concurso: “Julián, con toda la ilusión, grabó varios programas de Los 8 Escalones, un programa que es una licencia internacional –que a medida que van subiendo los escalones, la persona va ganando, y los que van quedando atrás, obviamente, van perdiendo–. Resulta que grabaron, y me cuentan las fuentes de televisión que este programa que ha estado en promociones, ha estado en llamado a casting, me dicen que grabaron los primeros capítulos y viajó el productor ejecutivo especialmente de Argentina a ver el programa (...)”.

Respecto a la razón por la cual no seguirían grabando en el estudio, el comunicador fue enfático en que “(el productor ejecutivo) se pone a verlo y dice ‘no me gusta este programa, cámbienlo. No me gustan las preguntas, no me gusta el contenido, grábenlo de nuevo‘ y tuvieron que grabar todo de nuevo (...) Pero de un momento a otro, le dicen al equipo ‘se suspenden las grabaciones‘: el estudio va a ser ocupado por el unplugged de Los Bunkers” .

Y como si fuera poco, Sandoval alertó con la posible salida de Elfenbein de CHV: “Lo que ahora sale en la palestra es que Chilevisión se habría enterado de posibles negociaciones de Julián con otro canal (...) Me dicen que, posiblemente, el programa que Julián grabó en Chilevisión nunca vea la luz, porque Julián Elfenbein podría abandonar las dependencias de Chilevisión. Julián estaría siendo tentado por otro canal: Mega” .

Cabe recordar que aún siguen los rumores sobre quién será el próximo animador de Viña 2025, puesto que la ya confirmada Karen Doggenweiler aún no tiene compañía para conducir las noches en la Quinta Vergara.