“No vas a salir nunca”: revelan la triste frase que usó Pampita en el backstage de un programa argentino para confirmar el fin de su matrimonio con García Moritán

A medida que pasan los días y la crisis matrimonial entre la figura argentina Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán se ha tomado los programas de farándula y medios de espectáculos transandinos, han aparecido nuevos detalles respecto del ya evidente distanciamiento entre la pareja.

Uno de ellos, entregado por el periodista Rodrigo Lussich, quien esta semana reveló la triste confesión que la mediática dio en el backstage del programa “Los 8 escalones de los 3 millones”, donde compartió junto al comunicador especializado en temas faranduleros.

La triste confesión de Pampita

Si bien en el trayecto a las grabaciones del estelar de concursos Pampita evitó dar declaraciones a los reporteros que siguieron su llegada al canal, hasta donde llegó sin su anillo de matrimonio, sí se abrió impensadamente con un técnico de la señal televisiva.

“Alejandro Fantino le preguntó como estaba y ella le dijo: ‘Mira, yo perdí una hija. Después de que vos perdés un hijo y salís adelante, aunque no vas a salir nunca (…) después que salís de eso, salís de cualquier cosa’”, relató Lussich, quien explicó que “para sobrellevar esta crisis”, Ardohain no mira nada de lo que aparece en redes sociales respecto de su quiebre con García Moritán.

“Ella me dijo que no ve nada y que, por otra parte, tampoco la toca tanto lo que se pueda decir porque después de haber perdido una hija, no hay nada que sea tan grave”, agregó.

Fue en ese momento que el periodista reconoció que la figura argentina se abrió luego de la consulta de “un técnico que conoce hace años” en la TV, quien al verla le evidenció su preocupación al preguntarle “¿otra vez? ¿Te separaste de nuevo?”.

“Ahí Pampita, que seguía sin su alianza de casada, le dijo al técnico: ‘Y (…) viste que yo cada cuatro o cinco años recambio’. Esa frase la dijo Pampita en la grabación, en el back, en el detrás de Los 8 escalones”, concluyó Lussich.

El fin del matrimonio de Pampita es tan concreto, que incluso Yanina Latorre, panelista de LAM, aseguró que la modelo y empresaria incluso ya había contratado a “un prestigioso abogado” para negociar el divorcio sin perder los bienes que ella adquirió durante el tiempo casada con García Moritán.

Los trámites de divorcio de Pampita Ardohain

“Pampita aporta el 90 por ciento de lo que se gasta en la casa”, dijo Latorre, quien aseveró que la crisis matrimonial viene de hace bastante tiempo. “Lo hicieron todo para disimular, no querían escándalo, pero no por la política, sino para que a ella no la salpique el escándalo”, agregó.

“En este momento está laburando (Fernando) Burlando con Pampita. Ella está muy preocupada por la parte económica, porque están casados. Ella se compró el año pasado una casa en Nordelta, que es de ella, con sus ahorros. Y lo que quiere Burlando (abogado de Carolina), básicamente, es no darle ni un bien ganancial de Pampita (a García Moritán)”, puntualizó.

“Tengo entendido que ella compró esa casa con su plata, que es de ella y que tiene manera de demostrarlo. Viste que cuando vos tenés que escriturar, decís de dónde son los fondos. Esa guita es de ella. Pero ella ahora está asustada con todo esto”, finalizó.