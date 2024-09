“A lo mejor pasa el tiempo y no logro encontrar a nadie”: Faloon Larraguibel habla sobre una posible reconciliación con Jean Paul Pineda y Pangal la paró en seco

Faloon Larraguibel y Pangal Andrade protagonizaron una sincera e inesperada conversación en “¿Ganar o Servir?”, en donde la exchica se refirió a la posibilidad de volver a entablar una relación con su expareja y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda.

Cabe recordar que el exfutbolista fue imputado por violencia intrafamiliar (VIF) durante marzo de este año, ya que habría golpeado a la comunicadora en la cabeza y el tórax mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Además, le habría sido infiel mientras se encontraban casados.

En este contexto, es donde Faloon le consulta a Pangal sobre su expareja. “¿Las personas cambian?”, le consultó, a lo que el deportista le dio una tajante respuesta.

“No, no cambian. Es la esencia”, aseguró, según se puede ver en el adelanto del nuevo capítulo del reality.

No obstante, Faloon insistió: “Yo digo, ya, a lo mejor pasa el tiempo y no logro encontrar a nadie, y no sé, pasan cinco o seis años. ¿Qué pasaría?”, preguntó curiosa.

Las duras palabras de Pangal

“Te cagaría de nuevo. No va a cambiar nunca, Faloon. Yo creo que cuando te acuerdes de él, acuérdate de lo malo, no más”, le aseguró Pangal, a modo de consejo.

“Eres tan joven y tan talentosa, que puedes tener al hueón que tú quieras aquí (mostró la palma de la mano) y que sea un hueón a toda raja”, enfatizó el capitán de su equipo, destacando que tiene más oportunidades de conocer a otro hombre y mucho mejor.

De todas formas, Faloon aclaró que “yo tampoco voy a tener a alguien ahora. Quedé chata”, sostuvo, dando a entender que no tiene intenciones de volver a tener una relación a corto plazo.

“Claro que estay chata, pero ojalá que no quieras que en el fondo de tu corazón, que este hueón cambie”, le dijo Pangal.