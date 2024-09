“Estaba oscuro”: reactivan emotiva entrevista de Justin Bieber intentado salvar a esta estrella, ¿De Sean Diddy Combs?

La detención de Sean Diddy Combs ha revelado las más horrendas crueldades en Hollywood, lo que ha puesto a prominentes personalidades de la música y el espectáculo en el punto de mira, acusadas de complicidad en los hechos ocurridos en la residencia del cantante de rap.

Cuatro mujeres han denunciado a el cantante de rap de 54 años, incluyendo a su exnovia Cassie Ventura. Ellas le culpan por supuestamente cometer abuso, violación, tráfico sexual y otros posibles actos ilícitos. Entre estos hechos se ha revelado que menores de edad asistían a sus fiestas, por lo que podría enfrentar una acusación adicional por pedofilia.

En el marco de la investigación liderada por los oficiales de seguridad, descubrieron más de mil botellas de aceite para bebé y cerca de 800 dildos. Además, encontraron una colección de videos que detallarían las actividades que sucedían en las fiestas que organizaba en su mansión. A estos eventos asistieron connotadas figuras de Hollywood, incluyendo a Beyoncé, Jay-Z, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Ashton Kutcher, Demi Moore, integrantes del clan Kardashian, y otros personajes relevantes.

Se rumorea que entre los videos puede haber una grabación que podría revelar el escándalo sexual de Jennifer Lopez. Además, la cantante Jaguar Wright afirmó que Diddy habría comercializado en la red oscura un video de Justin Bieber siendo víctima de abuso.

Reviven desgarradora entrevista de Justin Bieber tras escándalo de Diddy Combs

En el tumulto, todas las miradas se dirigieron a Justin Bieber, quien supuestamente fue mentoreado por Usher. Este cantante habría convivido con el rapero a la tierna edad de 13 años y afirmó: “Presencié cosas que no debería haber presenciado”, lo que le atribuye la responsabilidad de exponer a uno de los ídolos juveniles más prominentes del pop a nivel global.

Así, se recordaron de nuevo los terribles momentos que Justin Bieber experimentó cuando era apenas un adolescente, una experiencia que lo lleva a comprometerse a ser un padre vigilante. Este está disfrutando el nacimiento de su hijo, Jack Blues, quien vino al mundo el pasado agosto. Sin embargo, después de los eventos con 'Diddy', se han resucitado numerosos videos e entrevistas. Pero hubo uno que realmente conmovió al público ya que en él, Bieber expresa su intención de cuidar a Billie Eilish.

El entrevistador inicia cuestionando a Justin Bieber acerca del instante en el que se topa frente a frente con Billie Eilish: “Te topaste de frente con Billie Eilish, quien a su modo, pero en un tiempo distinto, enfrentó una intensa proyección, éxito y atención y me intriga ‘¿Qué estaba ocurriendo en tu mente?’”.

Cuando se le preguntó, el vocalista respondió: “Mi intención era salvaguardar ese instante, nunca estamos seguros de cuántas veces vamos a compartir con una persona, pero solo esperaba poner un buen precedente. Fue un periodo sombrío, me resultó complicado tener esa corta edad y estar inmerso en la industria sin tener una dirección clara y con todos los que conozco proclamándome su amor y luego abandonándome al instante. Quero que ella entienda que siempre puedo ser un apoyo para ella, si llega a necesitarme, siempre estaré dispuesto a ayudarla”.

Adicionalmente, el entrevistador interrogó a Justin Bieber sobre si se estaba dirigiendo hacia la ruina personal, a lo cual el intérprete admitió que era cierto y que no estaba seguro de su supervivencia, ya que todo parecía sombrío. Posteriormente, se muestra un video de Diddy haciéndole la pregunta: "No has estado en contacto conmigo, ni hemos compartido tiempo juntos como antes".