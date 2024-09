“Lo importante es que hoy está feliz”: Daniel Valenzuela sobre la relación de su expareja con Kaminski

Sin duda alguna una de las relaciones amorosas faranduleras más mediáticas del último tiempo en el país es la de la modelo nacional exGran Hermano Chile Camila Andrade y el presentador de televisión Francisco Kaminski.

Y por si no estás al tanto de esta controversial pareja, todo surgió a raíz de una presunta infidelidad de Kaminski en contra de su expareja, la actriz Carla Jara, quien le dio otra oportunidad al amor con el joven periodista y comediante chileno Diego Urrutia.

Siguiendo esta misma línea, el conductor de Tevex se refirió a estas relaciones en No Es Lo Mismo. Daniel Valenzuela, acerca de la nueva relación de su expareja, Camila Andrede –vínculo amoroso que duró un año y medio– con quien se lleva bien, sostuvo que “lo importante es que hoy está feliz, que esa pareja supo vencer la adversidad... uno tiene que celebrar esas cosas” . Sumado a esto, sobre el amor entre Jara y Urrutia, el periodista enfatizó en que “Carla Jara está feliz con su nueva pareja”.

Por su lado, la comunicadora Giannina Tardito detalló que “dicen que próximamente ya se podrían ir a vivir juntos... están en plena fase de encender la llama del amor, y a mí me parece genial”.

Y esto no es todo, puesto que la periodista Titi García-Huidobro interrumpió en el programa No Es Lo Mismo y reveló que se encontró con Francisco Kaminski en los estacionamientos de Radio Pudahuel: “Oye... está flaco, muy flaco: flaco mino”.

“Yo estaba haciendo mi programa, y de repente miro mi teléfono y dije ‘¿dónde dejé mi cargador?‘ Lo voy a ir a buscar a mi auto’; (todo esto) En mitad del programa, entonces bajé raja’. De repente veo un auto blanco que se viene estacionando al lado del mío... el mío es chiquitito (...) Pero no iba manejando él, iba manejado otra persona”, detalló la animadora de Tevex.

“De repente me dicen ‘Titi‘, me doy vuelta: ‘¡Hola, Titi!‘. Y yo (sorprendida) le digo ‘Kami‘... no de verdad a mí me dio miedo porque yo dije ‘pucha, igual cuando nosotros trabajamos acá, nuestro éxito se basó un poco en la historia de Kaminski con Camila Andrade‘”, sentenció Titi.