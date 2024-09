Melina Noto ya tiene todo listo para irse a vivir con Pangal Andrade al Cajón del Maipo: “Heavy igual, venir todos los días del cerro”

Melina Noto ya dio fecha para algo que se veía venir. En noviembre se irá a vivir junto a Pangal Andrade al Cajón del Maipo a su casa ecológica, tal como ya habían planeado. “En noviembre me voy al cerro, luego de terminar el contrato de arriendo”, dijo la argentina en el programa de Vía X ‘Todo va a estar bien’.

“Heavy igual, venir todos los días del cerro, terrible”, pero sí se apuró en aclarar que “me gusta el cerro, tampoco fue una posibilidad que él viniera a la ciudad”.

En cuanto al reality ‘Ganar o Servir’, del cual Pangal es finalista, Noto explicó el momento más lindo en el que vio a su pololo y en el que se enojó.

“Yo veía todos los días el reality, todo me daba nervio....el momento más tierno fue cuando Pangui estaba hablando con Gonzalo y Claudio y dijo que estaba enamorado, que quería casarse y ser padre”, dijo Noto.

“Fue súper tierno porque nosotros, si bien son temas que habíamos hablado, no es como que lo deseamos”, añadió.

En cuanto al peor momento, reconoció que “fueron muchos”, pero “uno en particular fue cuando empezó a contar qué hacía yo cuando me enojaba, que guardo mis cosas en la valija y hago como que me voy y nunca me voy”.

Por otro lado, en conversación con FM Dos, Pangal Andrade dijo que “estamos dando un gran paso hoy en día que es vivir juntos y yo soy alguien que me aseguro mucho. Llevamos hartos años juntos, nos queremos mucho y estamos bien enamorados, pero falta ese paso y ver si nos soportamos”.

“De hecho, estoy contra el tiempo construyendo una nueva ampliación para que ponga sus zapatos y sus cosas. Le estoy haciendo un clóset a la Mel”, confesó el enamorado chico reality.