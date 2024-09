Nuevo recluta confirmado para ‘Palabra de Honor’: El reality de Canal 13 ya suma a su sexto participante

En esta jornada de 26 de septiembre, al terminar el capítulo de Hay Que Decirlo, dieron a conocer al nuevo recluta confirmado para integrar Palabra de Honor: Lealtad o traición, quien podría ocasionar más de un terremoto en la casa en tierras peruanas.

PUBLICIDAD

Este sexto participante para el tercer programa de telerrealidad que Canal 13 prepara al hilo –Tierra Brava y ¿Ganar o Servir? los anteriores– es nada más ni nada menos que José Manuel “Mel” Alcalde, la expareja de la ya confirmada Yuli Cagna.

Y es que Mel, más Yuli Cagna y su nueva pareja que también ingresará a Palabra de Honor, Victorio Bouvier, estuvieron en la reciente edición argentina-chilena de La Isla De Las Tentaciones. Pero en esto no hay ningún problema, ¿verdad?... pero lo que llamó la atención y podría generar un caos al interior de las dependencias de Lima, es que la influencer argentina mantuvo una relación de 6 años con Alcalde, que se quebró al comienzo del reality señalado .

Respecto a esta exrelación entre Mel y Yuli, en declaraciones ante Canal 13 Alcalde señaló que “si nosotros hubiéramos estado enamorados hasta las patas, nunca hubiera pasado esto. Fue lo que tenía que pasar, y yo creo que ella no está arrepentida, así como yo tampoco lo estoy. Todos me decían que mi nueva relación no iba a durar, y duré 10 meses con Milo . Terminamos porque aunque teníamos una muy linda relación, yo necesitaba estar solo. He estado toda mi vida de novio, desde los 17 años, que tuve una relación de 10 años con una chica, después 6 años y medio con Yuli y posteriormente casi un año con Milo. Ya estoy cansado de estar de novio, por primera vez dije ‘necesito pensar en mí’. A Milo le dije que no podía darle todo y que en este momento necesitaba ser un poco egoísta y pensar en mí. Es una mujer maravillosa, lo mejor que me ha pasado, pero esto era algo que necesitaba”.

El ingeniero comercial de profesión e influencer de viajes, en relación a su ingreso a Palabra de Honor, sostuvo que “yo no hice el Servicio Militar ni nada, mi papá sí. Pero yo soy muy disciplinado, me levanto siempre temprano para entrenar, al gimnasio me gusta ir a primera hora. Eso sí, no soy bueno para seguir órdenes, porque nunca he trabajado, nunca me he empleado, tengo mi negocio desde hace mucho tiempo. En ese sentido, va a ser un desafío seguir órdenes, porque no estoy acostumbrado a que me digan qué hacer. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque tú me lo estás diciendo… pero me gusta el desafío de tener que agachar el moño y tener que hacer caso, ayuda a superarse a uno mismo”.