Pedro Astorga sale en defensa de Michelle Carvalho tras palabras de Chama: habló del físico de la brasiñeña

La amistad entre Michelle Carvalho y Alexandra “Chama” Méndez ya quedó en el pasado, así quedo demostrado en el más reciente capítulo de “Gran Hermano”. De hecho, Pedro Astorga tuvo que salir en defensa de la brasileña luego de que la venezolana se refiriera al físico de su amiga.

El tenso momento se dio en una nueva dinámica conocida como “el trono”, en donde los participantes protagonizaron intensos “cara a cara”.

Todo comenzó cuando la venezolana se estaba defendiendo de un cuestionamiento de Carlyn Romero y recordó una conversación que sostuvo con Yuyuniz.

“Había una conversación en la mesa donde ella y Yuyuniz se burlaban de tu peso y decían que Yuyuniz te iba a ganar porque tú eras gorda”, dijo Chama a Michelle, sin embargo, esta conversación fue desmentida en el mismo programa puesto que recordaron la conversación y en ningún momento se refieren con este término a la brasilera.

La parada de carros de Pedro

Tras escuchar estas palabras, Pedro no dudó en salir en defensa de su amiga, y le paró los carros inmediatamente a Chama por los fuertes dichos sobre Michelle.

“¿Pero no que no ibas a decir cosas de afuera Chama? Es feo como lo dices”, le reclamó Astorga a Méndez.

“Está diciendo cosas (Carlyn) y me está dejando mal a mí”, argumentó Chama, intentando defenderse.

“Sí, pero estás diciéndolo en un tono muy calmado, tratando de quedar como que eres súper buena y te tiras un comentario súper mala onda. Es feo”, agregó Pedro, mientras que Romero aseguraba que la venezolana se estaba haciendo la “víctima”.

Michelle versus Manuel

Cabe recordar que durante la misma actividad, Michelle Carvalho también encaró a Manuel Napoli sobre sus actitudes dentro del encierro de CHV. Además, confirmó que su amistad con Chama terminó debido a su relación con él.

“Yo siento que él (Manuel) luchó tanto que logró la pareja, la novia que él tanto deseo y tú perdiste una amiga, una que fue leal contigo, que te apañe en tus llantos, que te apoye, que si peleé tus batallas, que sí levanté la bandera por ti. Él ganó una novia, yo perdí una amiga”.

“Eres tan machito para siempre pelear con minas y no pelear con hombres Te recuerdo que tú estuviste en un programa hace poco, grabado en España, en donde le pegaste a una mujer, no sé si le tiraste un huevo en la cabeza, el pelo, no se y te echaron”, respondió, lanzando la grave acusación.

“Cuando el Seba te ponía el cul… en la cara te quedaste calladito y pasas como mariquita todo el día gritando ‘si me buscan me van a encontrar, ¿encontrar qué? ¿eres fragmentado? ¿Cuántas personalidades tienes y cuántas más vas a demostrar? Aburres loco, eres un tóxico de mier…, eres pésimo para ella y fin. Esa relación nadie se la compra y solo ustedes dos la viven a plena”, cerró.