¡Con pantallazos de WhatsApp incluidos!: Pampita salió a dar su versión tras declaración de Roberto García que confirmó la separación

Era cosa de tiempo que salieran a hablar, y este sábado Pampita junto a Roberto García Moritán confirmaron el término de su relación. El político publicó un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram, mientras que la modelo decidió ir por el escándalo y las pruebas concretas, es decir, pantallazos.

El primero en dar el golpe fue el Ministro de Desarrollo Económico, quien publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo”, comenzó el político.

“Hace un tiempo que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”, continuó.

“Mi prioridad es y siempre será cuidar a nuestros hijos; tenemos hijos muy chicos y también hijos adolescentes, quienes se ven afectados por esta exposición mediática. Ellos no merecen ser parte de ningún conflicto, ni leer ni escuchar las cosas que se dicen de lo que alguna vez fue nuestro matrimonio y nuestra familia unida”, añadió García.

Finalmente, Roberto García Moritán señaló que iba a dejar de hablar sobre su separación con Pampita. “No haré más declaraciones sobre este tema, ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y continuar construyendo una relación de respeto y cordialidad como padres, priorizando su bienestar por encima de todo”, concluyó.

Pampita no se viene con pequeñeces

Pampita no dio declaraciones grandilocuentes, sino que publicó una escueta historia de Instagram y pruebas, muchas pruebas. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre, y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, sentenció.

Ella contradijo expresamente las palabras de su expareja, quien dijo que “hace un tiempo que Carolina y yo nos hemos separado”. Pampita prosiguió a publicar numerosas conversaciones de WhatsApp con su Roberto para recalcar que ese “hace tiempo” sería hace menos de 10 días.

En el pantallazo de la fecha mencionada, Pampita le envió un enlace de una noticia en donde aseguraban que ellos se habían separado.

Historia de Pampita Fuente: Instagram

Por su parte, Roberto respondió a estos dichos y escribió en sus historias de la misma red social. “Estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24″, contestó.