Las fotos de Maggie Smith en su juventud: aseguran que era idéntica a Margot Robbie

Recientemente, la familia de Maggie Smith confirmó con pesar el fallecimiento de la renombrada actriz a la edad de 89 años. Más allá de su presencia en el teatro, incursionó en comedias, clásicos cinematográficos y éxitos comerciales, destacándose en la icónica saga de Harry Potter como la querida profesora McGonagall.

PUBLICIDAD

Según el reporte difundido por medios de comunicación internacionales, “falleció en paz en el hospital a primera hora de la mañana del viernes 27 de septiembre. Persona muy reservada, al final estuvo con sus amigos y su familia. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela”.

Así lucía Maggie Smith en su juventud

Smith obtuvo dos premios Oscar, por sus destacadas interpretaciones en “The Prime of Miss Jean Brodie” en 1970 y “California Suite” en 1979. Además, recibió otras cuatro nominaciones a los premios de la Academia. así como ocho premios BAFTA, consolidándose como una indiscutible leyenda de la actuación.

Antes de conquistar la escena de premios, Maggie Smith era reconocida por su talento excepcional y su apariencia coqueta, dominando los escenarios del West End de Londres.

Originaria de Essex, la actriz comenzó su brillante carrera como Viola en la producción teatral de Shakespeare, Noche de Reyes, en el Oxford Playhouse, marcando el inicio de una exitosa trayectoria artística.

A lo largo de sus siete décadas de carrera, no hubo género que Maggie Smith no conquistara ni emoción que no supiera transmitir, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento.

Por esta triste noticia, los internautas se han expresado al respecto en las redes sociales. “Siempre vivirá en nuestros corazones”; “Deja un hermoso legado, los potterhead la recordaremos siempre”; “Era idéntica a Margot Robbie, preciosa”; “Es una leyenda”; “Única y excepcional”, fueron parte de los comentarios en Instagram y X.