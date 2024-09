¿Le gustaría tener hijos?: Jordi Castell se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en padre

Una sincera conversación en el estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, esto después de que la comediante Belén Mora entregará una reflexión sobre la maternidad, el embarazo y el aborto. Uno de los invitados que entró en el diálogo fue el fotógrafo, Jordi Castell.

“Siendo mamá, y estando embarazada ahora, creo que el proceso del embarazo y de la maternidad es un proceso tan lindo como violento, por lo mismo siempre tiene que ser deseado”, partió su mensaje.

“No me imagino que una mujer pase por esto de manera obligatoria. Creo que es inhumano, creo que hay que conversar ese tema, estoy hablando sobre el aborto”, aclaró la comediante.

“A mí me encanta esto, puede que lo pase mal de repente, pero es algo que yo decidí hacer, algo que yo estoy dispuesta a pasar. Pero obligar a las mujeres a pasar por todo este proceso hormonal, emocional, físico, es muy fuerte. Creo que hay que hacer algo ahí al respecto”, añadió.

“Yo te aseguro, y lo ha dicho mucha gente, si los hombres fueran los que se embarazaran, podrían abortar en un servicentro”, cerró Belén Mora.

Captura: Podemos Hablar de CHV

La reflexión de Jordi Castell

Estas palabras no le fueron indiferentes a Jordi Castell, quien aportó a las ideas que expuso su amiga y excompañera de “Top Chef VIP”. “El Estado debe garantizar libertad y decisión a cualquier ser humano. Más allá de las creencias, de las ideologías”, comenzó.

“En mi cultura por lo menos, los hombres hoy, los hombres que se enamoran de hombres, no eligieron ser homosexuales y deben tener el derecho no solo a tener hijos, sino que a poder casarse y a tomar decisiones sobre su vida”, continuó.

“Y esto va más allá de ser homosexual, lesbiana, trans. Yo hablo como ciudadano, si el día de mañana tengo una enfermedad terminal, yo quiero tomar la decisión de cómo termino mi vida. Esto tiene que ver con la eutanasia directamente”, argumentó.

Ante este diálogo, Julio César Rodríguez le consultó si es que le gustaría ser padre. “Me gustó (la idea de) ser papá en el minuto en que estuve enamorado profundamente de un hombre, que de hecho fue una de las relaciones más lindas que he tenido”, confesó.

“Pero a esta altura ya no, por dos razones. Punto uno, voy a cumplir 58, y estar pagando universidad a los 78, no. Prefiero gastarme esa plata en un viaje, en una fiesta cola por ahí arriba. Siento que no estoy en edad de ser papá”, añadió el fotógrafo.

“Pero sí a los 33 me dieron ganas de ser papá, pero en esa época era yo el ilegal, era ilegal casarse y era mucho más ilegal que dos hombres tuvieran un hijo”, cerró Jordi Castell.