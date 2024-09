¡No es el único guapo de la familia! este es el sexy hermano menor de Chris Evans que también desata suspiros

Chris Evans es uno de los actores más famosos de Hollywood y también de los más aclamados y que más suspiros desatan en las fans por su físico y carisma.

Ahora que ya está casado con Alba Baptista, le ha roto el corazón a muchas, pero no es el único guapo de la familia, pues tiene un hermano tan sexy como él y se trata de Scott Evans.

Él es el hermano menor del popular Capitán América, por solo dos años, y aunque pocos lo conozcan es actor como Chris.

¡No es el único guapo de la familia! este es el sexy hermano de Chris Evans que también desata suspiros

Scott, el hermano de Chris Evans es tan guapo como él y encanta con su físico, su cabello rubio, sus ojos claros y su rostro “perfecto”, como dicen “casi tallado por los dioses”.

El hermano menor de Chris ha participado en películas y series como Grace & Franjie, Daytime Divas, One life to live y uno de sus últimos proyectos fue Barbie.

Scott y Chris tienen una gran relación de hermanos y son muy unidos, así lo han dejado ver a través de sus redes donde comparten de vez en cuando videos graciosos de uno asustando al otro y demuestran lo bien que la pasan juntos y lo mucho que se divierten.

En sus redes Scott recibe miles de halagos y piropos de fans. “Wow que guapo el hermano de Chris”, “es muy bello, lástima que tenga dueño”, “dios mío si no fue con Chris que sea con Scott”, “es muy sexy, son perfectos estos hombres”, “wow pero que bello es el hermano de Chris”, “no sabía que Chris tenía un hermano y además era actor, es muy sexy”, “sus padres los hicieron con mucho amor, les salieron bien lindos los hijos”, y “si no es con Chris me puedo quedar con él, es muy bello”, son algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, aunque muchas mujeres amen a Scott, el hermano de Chris y actor es gay y en redes presume su relación con su novio Steve, dejando ver lo enamorado que está.