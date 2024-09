“Pongo las manos al fuego por esta decisión”: Francisca Valenzuela habla sobre su embarazo y su sólida relación con Daniel Matamala

Hace poco más de un mes, la cantante chilena Francisca Valenzuela sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera a su primer hijo. Pero eso no fue todo, ya que muchos se sorprendieron al conocer que su embarazo, es fruto de su relación con, nada menos que, el periodista Daniel Matamala. La noticia, sin duda, fue recibida con emoción por sus fans, y desde entonces, Valenzuela ha compartido algunos detalles sobre esta nueva etapa en su vida.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista en el podcast mexicano “Sensibles y Chingonas”, la artista abrió su corazón para hablar no solo sobre su experiencia como futura madre, sino también sobre su sólida relación con Matamala.

Al ser consultada sobre si la maternidad era algo que siempre había soñado, Valenzuela confesó que no era un anhelo claro desde temprana edad. “No sé si era mi sueño, en realidad”, expresó. “Creo que me he ido acercando a esa idea porque me doy cuenta que es importante para mí, pero no siempre lo supe”. La cantante agregó que la decisión de ser madre fue algo que se fue gestando con el tiempo y que tuvo que ver tanto con encontrar el momento adecuado como la persona correcta para formar una familia.

“El tener familia siempre ha sido súper importante”, continuó Valenzuela, señalando que su deseo de ser madre creció con los años, a medida que fue madurando. “No era algo que veía tan claro cuando era más joven, no era de las que a los 20 años ya sabía que quería casarse y tener hijos”, admitió.

Su relación con Daniel Matamala

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Valenzuela fue preguntada sobre su relación con Daniel Matamala, y cómo había llegado a la conclusión de que él era la persona indicada para formar una familia. “Tengo total certeza”, afirmó con convicción. “Confío al 100%, es un proyecto muy entretenido de hacerlo juntos. Agradezco mucho tener esa posibilidad, no solo de una maternidad elegida, sino de vivirla con alguien con quien me siento apoyada”, sostuvo.

La cantante también se refirió a la importancia de la autonomía dentro de una relación, especialmente considerando sus respectivas carreras, que los mantienen viajando constantemente. “Es rico echarse de menos, es terrible a veces, pero también bonito”, reveló. Valenzuela describió la dinámica de su relación a distancia como una constante exploración y aventura, donde ambos hacen el esfuerzo de encontrarse durante sus giras. “Yo viajo si puedo, o él viaja a verme. Vamos por etapas y confiamos mucho”, añadió.

Sin embargo, Valenzuela destacó que, a pesar de los retos, hay una fuerte base de confianza y respeto mutuo que les permite seguir adelante con sus proyectos individuales y compartidos. “Me gusta pensar que la contraparte tiene su vida y su autonomía. Nos encanta estar juntos, pero también cada uno con sus propios asuntos”, detalló.