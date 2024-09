Billie Eilish se vuelve “loca” en nuevo video musical: Así es la canción

Billie Eilish ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento del video musical de “Birds Of A Feather”, su segundo sencillo del álbum Hit Me Hard And Soft (2024).

El video, estrenado el 27 de septiembre, ha capturado la atención del público por su enfoque visual minimalista y referencias claras a icónicos videos musicales de décadas pasadas.

El video de “Birds Of A Feather” presenta a Billie en una habitación vacía en la que los objetos parecen moverse de manera inusual.

Inspiración en “Virtual Insanity”

Esta característica ha recordado a muchos el famoso video de “Virtual Insanity” de Jamiroquai, en el que una habitación en constante movimiento jugaba un papel clave en la estética visual. Aunque los estilos de Eilish y Jamiroquai son muy distintos, la conexión es evidente.

Ambos videos comparten una atmósfera surrealista, acompañada por la imagen de los artistas usando sombreros distintivos, un detalle que se ha vuelto parte de la identidad visual de Eilish.

Aunque “Birds Of A Feather” no fue inicialmente el sencillo principal del álbum, se ha convertido en una de las canciones más populares de Hit Me Hard And Soft.

Cuando Eilish lanzó el álbum en mayo de 2024, decidió no estrenar ningún sencillo previo, permitiendo que sus seguidores descubrieran el proyecto como un todo.

Sin embargo, a pesar de que “Lunch” fue la primera canción en recibir un video musical, los fans rápidamente se inclinaron por “Birds”, lo que catapultó al tema al puesto número 5 en el Billboard Hot 100.

El impacto de “Birds Of A Feather” fue aún mayor cuando Billie Eilish interpretó la canción durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano 2024.

Según muchos fanáticos, su actuación fue uno de los momentos más destacados del evento, marcando la transición de la antorcha olímpica hacia Los Ángeles, ciudad natal de la artista.