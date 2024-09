Carolina Gutiérrez contó detalles de su entrevista exclusiva a Lady Gaga en TVN: “Le pedí que volviera a Chile y me dijo: ‘Sí, lo haré’”

La periodista del noticiario “24 Horas”, Carolina Gutiérrez, entregó este domingo detalles desconocidos de la entrevista que hace algunos días le realizó en TVN a la cantante Lady Gaga con motivo de su actuación en el nuevo filme de Joker 2.

Encuentro acotado a unos pocos minutos, sincera la comunicadora, pero que le dejó una grata impresión de la artista estadounidense, quien llegará a las salas de cine de Chile el próximo jueves 3 de octubre con la película “Guasón: Folie à Deux”, que protagoniza junto al actor Joaquin Phoenix.

Las revelaciones de Lady Gaga

“En principio serían cuatro minutos y medio, pero todo se atrasó y finalmente fueron tres con ella y seis con (Todd) Phillips (director del filme). Preparé cinco preguntas que después deberían ser sólo tres. Me interesaba mucho saber qué le había ocurrido a ella con el papel, también cómo trabajó la voz para cantar como el personaje, quería preguntarle tantas cosas pero cada segundo de pregunta es un segundo menos de respuesta, jajajá. Yo la encuentro atómica, talentosa como pocas”, señaló en lun.com.

“Aparte de todo el equipo de seguridad con el que se mueve, también lo hace con otro grupo de vestuario y maquillaje. Pensé que estaría muy producida y me encantó verla más natural, igual todo con mucho detalle, llevaba unos tacones impresionantes que no me dejaron saber cuán alta es”, agregó la periodista.

“Yo esperé por más de cuatro horas para mi turno -éramos más de 30 periodistas de todas partes- y la vimos pasar por el pasillo junto a su equipo con sus taco9nes impactantes, yo creo que estaba empinada en un par de unos 20 centímetros, con pantalón ajustado, camisa blanca, suspensores y el pelo casi blanco. Antes de mi turno volvió a cruzar el pasillo, la vimos y sonrió”, contó Gutiérrez, impresionada por la amabilidad de la artista.

“Ella ya estaba lista y mientras me sentaba nos saludamos (de lejos), nada de darse la mano. Le dije que venía de Chile, ella fue muy dulce y comentó mi look. Yo ahí ya tenía pánico escénico porque uno de los productores había subido el conteo de los minutos. Un cartel amarillo con un gran número tres”, relató la periodista del canal público, quien logró al final una inesperada confirmación de parte de la cantante.

“Me dijo que le gustaba mi pelo. Terminada la entrevista, y después de agradecernos mutuamente, le dije que tenía que volver a Chile (vino en 2012), que aquí tenía muchos fans. Me miró, sonrió nuevamente para decirme ‘sí, lo haré’. Mira de frente cuando responde y un poco el horizonte cuando está elaborando la respuesta”, finalizó.