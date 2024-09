Cristián de la Fuente confirmó que está en una nueva relación amorosa tras su definitiva separación de Angélica Castro: “Estoy con alguien, muy feliz”

Finalmente, y luego de varias semanas en que mantuvo silencio respecto de los rumores faranduleros de su actual situación sentimental, el actor chileno Cristián de la Fuente confirmó que inició una relación amorosa con otra mujer tras la definitiva separación con su esposa Angélica Castro.

Fue en una entrevista en México donde el intérprete nacional sinceró que se encuentra emparejado, y si bien no quiso aportar datos de su nueva pareja -que se especula es la modelo y periodista argentina Pía Marcollese-, sí dejó en claro que por estos días disfruta de su “amorío” con su nueva compañera sentimental.

La confirmación de Cristián de la Fuente

“No, no estoy soltero. Estoy con alguien, muy feliz. No son amoríos, sin ‘ese’, es un amorío, uno solo”, afirmó De la Fuente, quien confirmó en la entrevista publicada por la periodista Cecilia Gutiérrez en sus historias de Instagram, que con su nueva pareja se siente “muy feliz” y “evolucionando” en su nueva etapa ya separado definitivamente de su esposa.

“Estoy feliz, muy feliz, uno en la vida va evolucionando, va aprendiendo, va redescubriendo, va dándole importancia a las cosas que de verdad lo tienen, y de verdad estoy en un momento muy feliz de mi vida”, confesó el actor.

“Es lindo estar acompañado, es lindo sentirse más acompañado, sentir que alguien te acompaña y te hace sentir que no estás solo”, agregó.

Cabe destacar que hace algunas semanas el nombre de la argentina Marcollese apareció como una de las posibles parejas de De la Fuente, principalmente luego que el chileno publicara en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con un grupo de amigos, en la que se ve acompañado de la periodista.

Opens in new window Cristián de la Fuente y la argentina Pía Marcollese (a su izquierda), sindicada por los medios faranduleros como la nueva pareja sentimental del actor chileno. Fuente: Instagram @iamdelafuente.

En el mismo tiempo otras figuras mediáticas mexicanas, como la actriz y conductora televisiva Andrea Legarreta, habían sido señaladas como posibles parejas del actor nacional, sin embargo, la propia aludida descartó cualquier tipo de acercamiento sentimental con De la Fuente.