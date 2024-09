¿Era todo falso en “Yingo”?: Karol Lucero se refirió a los rumores sobre la veracidad del programa juvenil

“Yingo” fue un programa que marcó a una generación, el cual fue emitido de 2007 a 2013. Uno de los personajes que estuvo presente en dicho espacio, y que todavía tiene vigencia en los medios es Karol Lucero, entonces conocido como “Karol Dance”.

PUBLICIDAD

Él fue invitado recientemente al programa de Eva Gómez, otra animadora que aportó su granito de arena al mundo televisivo juvenil, “ForEva” de la Radio Agricultura. De entrada, ella le consultó sobre esa época cuando él era joven y con ganas de hacerse un nombre.

La española quería saber la opinión que él tiene actualmente de dicho espacio de Chilevisión que fue emitido hace más de 15 años. “No sé qué tan distinto es a lo que vemos de la docurrealidad de hoy día en la televisión, pero sí en un horario diferente”, comenzó.

“Los adolescentes y los jóvenes de esa época, como también actualmente, somos así. Personas con emociones, que sufren por amor, que viven el amor, conocen a una persona y a otra. La hipocresía social nos haría decir ‘uy qué malo es lo que se muestra en la tele’, pero es la realidad”, aseguró el animador.

Karol Dance Lucero Captura: Yingo de Chilevisión

¿Era falso “Yingo”?

En esa misma línea, Karol Lucero recalcó que el programa “Yingo” no era pauteado como quizás alguna gente pensó. “Si bien era un programa de televisión, eran reales los conflictos y las cosas que vivíamos. Yo estaba enamorado y me desenamoraba, quería lesear. ¿Qué es distinto de un joven de 19 años de hoy día?”, aclaró el animador.

Eva Gómez quería indagar en el constante rumor de que las situaciones que se mostraban en “Yingo” o en “El Diario de Eva” eran de mentira. “La respuesta más simple es que no somos actores”, dijo Karol. “Si a nosotros nos dicen ‘actúen como si estuviesen enojados’, me saldría pésimo. No es real”, agregó.

Sin embargo, había un “pero”. A estas afirmaciones, Lucero reconoció que “lo que sí habían formas de inducir que ese tipo de cosas ocurran. Por ejemplo, yo tenía mi pareja, llegaba otra niña, me hacían grabar cosas con esa niña. Así se generaban episodios para mostrárselo a mi polola para ver cómo era. No estaba preparado, pero sí inducido”.