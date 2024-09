Felipe Braun recordó chistosa anécdota con Héctor Noguera mientras grababan una emotiva escena en “Machos”

Fue una noche de “Machos” en el estelar de Chilevisión, “La Divina Comida”, en donde cuatro de los hermanos Mercader abrieron las puertas de su casa para cocinarles a sus excompañeros de trabajo. Los invitados fueron Gonzalo Valenzuela (Adán Mercader), Felipe Braun (Ariel Mercader), Pablo Díaz (Antonio Mercader) y Rodrigo Bastidas (Armando Mercader).

PUBLICIDAD

Cuando Braun era el anfitrión, el patriarca de la familia Héctor Noguera (Ángel Mercader) le mandó un saludo a los actores que interpretaron a sus hijos. “Cuatro hermanos ahí, comiendo y pasándolo bien, qué bueno. Les mando un gran saludo, pórtense bien”, les dijo el mítico actor.

“Viejo lindo”, exclamaron y realizaron un brindis en honor a Héctor. “Uno de los mejores actores de Chile de todos los tiempos, sin lugar a dudas”, agregó Rodrigo.

El esposo de Kika Silva comentó que estuvo participando en una teleserie de Mega, en donde también actúa quien fue su padre en la clásica teleserie de Canal 13. “Lo vi una escena, que yo lloré compadre”, aseguró.

La anécdota de Felipe sobre Héctor Noguera

A raíz de este comentario, Felipe Braun recordó los tiempos mozos de “Machos”, y relató una anécdota que sucedió durante las grabaciones. “Se daba esto que Tito es un gran actor, y todas nuestras escenas se fueron poniendo más complejas”, dijo como preámbulo.

“Yo tuve una escena en la que tenía que llorar mucho porque el Tito se estaba muriendo, pero no se muere, cuando estaba en la clínica. Yo llegaba y tenía que llorar todo el rato. Estaba ahí y me la súper estudié porque eran como 40 minutos que tenía que estar hablando”, continuó.

“Me pongo hablar y me pongo a llorar, le agarro la mano al Tito y me conecto con él, con el cariño que le tengo. Estoy así (con los ojos cerrados) y de repente escucho (un ronquido)”, esta revelación hizo que el resto de los actores rompieran en risa.

“Te juro compadre, ya habían pasado 20 minutos y cómo me lo sabía, no quería volver atrás, entonces dije ‘hueón me aguanto’”, terminó Braun.