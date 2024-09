“Hubiese sido dejar sola a mi pareja e hipotecar mi relación”: Karol Lucero explicó por qué declinó importante oferta laboral

La reunión entre Karol Lucero y Faloon Larraguibel era una narrativa que buscaba generar las mentes detrás del reality show, “Ganar o servir”. Sin embargo, el plan no logró ejecutarse ya que una de las partes no aceptó ingresar al encierro, y decidió pasar de la oferta.

Una pregunta que ha respondido en numerosas ocasiones, se la volvió a formular Eva Gómez en su programa de Radio Agricultura, “ForEva”. Sin embargo, esta vez habló sobre una arista que no ha abordado anteriormente.

La española le consultó si es que tiene deseos de volver a la televisión, y él contestó que sí, pero no está con apuros. Karol espera que llegue el momento indicado para dar el sí, “al último que me invitaron fue al reality ‘¿Ganar o servir?’. La verdad es que no me convencía”, confesó.

Karol Lucero y Francisca Virgilio Fuente: Instagram

Resguardando su relación

¿Por qué no lo convencieron? Esto podría poner en riesgo a su relación con Francisca Virgilio. “Eran varios meses encerrado, y yo tenía que preparar mi matrimonio. Ahí hubiese sido dejar sola a mi pareja (con los preparativos de la boda), y haber hipotecado mi relación”, comentó.

“Además, había una expareja en el reality, hubiese sido atractivo de manera televisiva, pero quizás para mí no. Hay personas que por las lucas dicen ‘ya voy’, pero hoy no es mi móvil”, agregó y recalcó que su prioridad es cuidar su vida en pareja.

En esa misma línea, Karol Lucero se refirió a los planes de su matrimonio, los cuales están haciendo en conjunto con Francisca. “Hemos estado ambos muy presentes en la producción del matrimonio”, afirmó el comunicador.

“Una de las cosas que recogí de otros matrimonios con los que conversé mucho para la preparación del que estamos haciendo, es que las novias siempre alegan que el novio las deja solas o que las decisiones las toman solas, así que recogí eso y todo lo hacemos ambos”, continuó.

“Vamos a todas las reuniones juntos, decidimos desde la decoración a... Sé que tiene mejor gusto que yo, pero al menos la acompaño y estoy ahí para dar mi opinión (...) El matrimonio es de a dos y estamos muy atentos de hacerlo”, cerró Karol.