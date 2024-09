“Nunca nos hemos mandado a la mier...”: Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta anticipan el estreno de la nueva temporada de “Socios por el mundo”

Luego de haber tenido que suspender la grabación del programa por el terrible ataque que terminó con la muerte del guía Toni Espadas en África, este domingo 29 de septiembre Canal 13 estrenará la tercera temporada del programa protagonizado por los amigos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, “Socios por el mundo”, mientras ellos de hecho, se encuentran terminando de grabar.

Así, tanto Pancho Saavedra como Jorge Zabaleta tuvieron el tiempo para contestar algunas preguntas de Publimetro.cl, señalando entre otras cosas que el éxito del programa puede responder un poco a la naturalidad que se ve en pantalla y a que muchos pueden sentirse reflejados en lo que se puede vivir en un viaje con amigos o con la familia.

“Hay un poco lo que nos dice la gente en la calle, que se ríen de la dupla, que conocen con nosotros, que reúnen a la familia, que prenden el televisor para verlo. Entonces, lo hemos ido construyendo junto con el público, creo yo, con la audiencia”, indicó sobre el espacio Pancho Saavedra.

A lo anterior, agregó que “hemos tomado decisiones pensando también en lo que a la gente le gusta o que ha quedado marcado de la temporada 1 y 2. Y ahí es donde nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando hicimos a los gorilas de espalda plateada, porque también la sintonía fue evidente en ese capítulo, que la gente también quería reírse, pero también que entráramos en algunos mundos un poco más profundos”.

“Nunca nos hemos mandado a la mier...”

En tanto, sobre la experiencia de llevar tres temporadas de viajes encima y de convivir tanto tiempo el uno con el otro, ambos reconocieron que aunque son muy distintos, se complementan, y que cuando alguno se siente sobrepasado por alguna situación, se va a la pieza y al otro día está bien.

“La gente se identifica con sus propios viajes familiares también. Este es un programa súper honesto. Nosotros no somos expertos en viajes. De repente nos enfrentamos a lugares que no sabemos qué hay, no somos los expertos. Este no es un programa de viajes, no es un programa cultural, es un programa de entretenimiento”, agregó Jorge Zabaleta.

En ese sentido, apunta que lo que se ha visto por ejemplo de Pancho Saavedra portando muchas maletas y él viajando más liviano es totalmente natural porque son personas distintas y con distintas formas de enfrentar un viaje, lo que también es lo rico del espacio.

“Cuando uno necesita un espacio va y se encierra en la pieza, o sea, una ducha y buenas noches. Porque de repente te agobia el calor, la humedad, que andes todo transpirado, con la mochila colgando. O sea, de repente, como que uno necesita como estar solo... pero no nos hemos mandado nunca la mier...”, puntualizó Pancho Saavedra sobre el programa.