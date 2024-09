¿Volvería a animar un matinal?: Yamila Reyna reflexionó sobre su paso por TVN y aseguró que nunca se proyectó en la señal

A muchos les pareció abrupta la salida de Yamila Reyna de TVN, quien una vez se perfilaba como su rostro femenino más fuerte, dejó la señal tras dos años de trabajo. Sin embargo, esto no fue sorpresivo para la misma comediante.

En una conversación con Pablo Candia y Claudia Schmidt para el matinal de Zona Latina, “Sabores”, ella se refirió a su salida del canal estatal. “Yo siempre supe que mi tiempo en TVN era un tiempo. Yo nunca me vi proyectada años allá adentro, ni de TVN ni de ningún lado”

“Yo soy un alma libre que me encanta dedicarme a interpretar distintos roles del mundo del espectáculo. Amo hacer entretención, pero yo no me veía mucho tiempo más allá adentro”, añadió la argentina.

Yamila Reyna Captura: Sabores de Zona Latina

¿Volvería a animar un matinal?

La animadora del matinal mencionó el mal momento que está pasando “Buenos días a todos”, un espacio que fue conducido por Yamila por un momento, y aseguró que han llegado a marcar 0.8 puntos de rating. Ante esto, Reyna lamentó la situación que está viviendo el programa de TVN.

“Es una pena porque ahí hay un gran equipo de trabajo. Los animadores son de lo más capaces que hay, es una familia que quiero muchísimo. Nunca esperen que yo diga algo negativo ni del canal ni del matinal porque no lo voy a hacer nunca”, añadió.

“Les tengo un respeto, les debo muchísimo. Lo que yo crecí en ese canal, la experiencia, las oportunidades. Haber sido la animadora del matinal más importante de Chile, reemplazar a María Luisa Godoy, yo lo pasé muy bien”, continuó la comediante.

De igual forma, Yamila Reyna destacó que llegar a encabezar el “Buenos días a todos” es una meta que tienen muchos periodistas que están más capacitados para hablar de contingencia.

“Yo le cerré las puertas a la animación, pero desde el lugar de hacer este tipo de contenidos (su podcast, teatro, comedia). Yo creo que cada persona nace para un rol. Yo amé hacer la animación, pero si a mí me vuelven a ofrecer hacer la animación de un matinal, yo diría que no”, cerró Yamila Reyna.