Pedro Astorga frenó en seco a Manuel tras amenazar a Michelle Carvalho: “Seré tu pesadilla”

El último episodio de Gran Hermano Chile emitido este domingo estuvo cargado de emociones, sorpresas y momentos tensos que encendieron las alarmas tanto dentro como fuera de la casa. El ingreso de Cony Capelli y la eliminación de la venezolana Chama marcaron la jornada, pero fue la reacción de Manuel, uno de los concursantes más polémicos del reality, lo que desencadenó una fuerte confrontación que generó reacciones entre los seguidores del programa.

PUBLICIDAD

Tras la votación del público, que decidió eliminar a Chama con un 69% de los votos, Manuel, quien había sido muy cercano a la venezolana, y le declaró su amor en el reality, no pudo ocultar su frustración. Aunque Chama intentó despedirse en buenos términos, afirmando: “Estoy tranquila. No me siento mal para nada. Me voy habiendo sido una persona real”, Manuel reaccionó de forma más agresiva.

“Ha sido una bomba. Toda la gente falsa acá adentro se va a joder. Yo sé la persona que es Chama, y me quedo con eso. Espero que afuera la pueda conocer. Ella ha sido mi apoyo acá adentro. Gracias a ella he crecido mucho. No voy a perdonar si escucho algo sobre ella... Habrá un tornado acá adentro que cambiará la armonía ”, expresó Manuel en tono desafiante, mientras dirigía su mirada a Michelle Carvalho, otra de las participantes.

Ante la tensión, Michelle no se quedó callada y le respondió con frialdad: “Tranquilo, tú serás el próximo, Manuel”. Estas palabras parecieron encender aún más al italiano, quien inmediatamente replicó: “Mira infeliz, seré tu pesadilla” , en lo que fue percibido como una clara amenaza hacia la modelo brasileña.

La defensa de Pedro Astorga

En ese momento, Pedro Astorga, decidió intervenir en defensa de Michelle, y para calmar los ánimos: “Tranquilo, Manuel, está bien que estés enojado, pero no se amenaza” , le dijo de manera firme, tratando de bajar la tensión en el ambiente.

La situación, sin embargo, no quedó ahí. La cuenta de Instagram de Michelle Carvalho no tardó en reaccionar ante los dichos de Manuel, emitiendo una declaración que solicitaba protección para la modelo: “Solicito protección ante las amenazas recibidas por uno de los participantes de Gran Hermano. No debemos normalizar este tipo de conductas en televisión”.

Pedro Astorga frenó en seco a Manuel tras amenazar a Michelle Carvalho: “Seré tu pesadilla” Cuenta de Michelle Carvalho denuncia amenazas de Manuel hacia la participante. Vía Instagram

Este suceso generó un intenso debate en redes sociales, donde muchos seguidores del programa han expresado su preocupación por el comportamiento de Manuel y la necesidad de que el reality tome medidas más severas para evitar este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD

La intervención de Pedro Astorga también fue valorada por muchos, en específico por los seguidores que anhelan ver a Michelle y Pedro juntos. En específico destacaron su actuar, ya que siempre sale en defensa de su amiga, y lo hace con respeto y seriedad.

La tensión dentro de la casa sigue aumentando y las próximas horas serán decisivas para ver cómo Gran Hermano gestionará este conflicto, y las eventuales reacciones de Manuel en el encierro tras la eliminación de su enamorada.