Séptimo recluta confirmado para ‘Palabra de Honor’: Un periodista llega a revolucionar el nuevo reality del 13

Durante el capítulo de Hay Que Decirlo de esta tarde de lunes, dieron a conocer en el espacio farandulero de Canal 13 al nuevo recluta confirmado para integrar el elenco de Palabra de Honor: Lealtad o traición, quien se convierte en el séptimo jugador oficializado.

El nuevo rostro que llegará a tierras peruanas es nada más ni nada menos que un periodista nacional: Andrés Caniulef .

“Nunca antes tuve el interés, el deseo o las ganas de entrar a un reality y no las voy a tener después, es éste, fue el momento exacto. Yo recibí el llamado hace dos meses y lo vi en ese momento y dije ‘¿y si lo hago?’. Dos llamados después decidí que sí”, sostuvo el comunicador ante Canal 13.

Y respecto al ingreso del comunicador a la experiencia de telerrealidad del ‘canal de los realities’, detalló que “siento que he hecho un trabajo tan significativo que ya me gané mi espacio y hoy voy conquistar otro espacio. Yo quiero conocer otros formatos televisivos, mi meta es llegar a ser productor ejecutivo de programas y para eso tengo que conocer todos los formatos televisivos y a mí me faltaba estar en un reality, más aún tomando en cuenta lo relevantes, influyentes y exitosos que son hoy . Quien desconozca esto o los critique no sabe nada de televisión”, sintetizando que “además que yo quiero avanzar lo más posible y me motiva mucho ganar el reality, yo voy con esa mentalidad”.

De esta manera, los siete reclutas ya confirmados para el nuevo reality de corte militar son: Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Matías “Marcianeke” Muñoz, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, José Manuel “Mel” Alcalde y Andrés Caniulef.

Cabe recordar que aún falta por conocer a 13 reclutas más del elenco total de 20 participantes que se enfrentarán a la academia militar en la capital de Perú, Lima.