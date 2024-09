“Vengo a competir”: Cony Capelly volvió a la casa de Gran Hermano y generó el sincero comentario de Michelle Carvalho

Con la esperanza de conquistar a la esquiva audiencia y volver a lograr el rating de la primera temporada, Constanza Capelli volvió a la casa más famosa del mundo, donde el año 2023 se coronó como la flamante ganadora de la edición número uno de Gran Hermano Chile.

Si bien, en un comienzo se pensaba que entraría solo de visita, al parecer se quedará por un buen tiempo o, al menos, un par de semanas, tal como lo hicieron la vez pasada personalidades como Ignacia Michelson o iCata.

Así, Capelli llegó con sus maletas a la casa estudio en Argentina y sorprendió a los actuales jugadores, a quienes les confesó que llegaba a competir. Aunque, los tranquilizó diciéndoles que las pruebas físicas no eran su fuerte.

“Estuve en esta casa seis meses, fue mi hogar. Vengo a darles mucha energía, yo vengo a competir, aunque soy pésima. Las pruebas de este año están brígidas”, consignó Página 7.

Además, señaló que “estoy contenta y emocionada de volver. Fue difícil para mí tomar esta decisión, era un proceso que tenía más que cerrado, pero por Gran Hermano soy capaz de todo, así que prepárense”, dijo desafiante, pero en tono amistoso.

Confesión de Michelle Carvalho

En conversación con Diana Bolocco, los jugadores entregaron sus impresiones tras el repentino y famoso ingreso. Una de ellas fue la brasileña Michelle Carvalho quien destacó la buena onda de Capelli, pero reconoció que antes no era de su agrado.

“La he visto en algunos capítulos de la temporada pasada, no me gustaba mucho. La veía peleando mucho, y eran peleas intensas. No me simpatizaba mucho, la verdad”, sinceró.

Producto de ello, valoró poder tener la oportunidad para poder conocerla y agradeció que con su presencia el reality puede mantenerse en pantalla.

“Qué rico poder conocerla en persona y darle la oportunidad...un poco de aire nuevo. Que esté ahí de invitada especial, por unas semanas o un mes, porque ahí nos va a alargar el tiempo (en el reality)”.

Eso sí, dijo que serpia “imposible que gane dos ediciones seguidas, pero bienvenida”, sentenció.