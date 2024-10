“Es una relación muy sana”: Daniela Nicolás se sinceró sobre su nuevo vínculo amoroso

Es un hecho que la farándula en Chile volvió para quedarse. Y en ese sentido, los rumores de parejas y de relaciones amorosas ocupan buena parte de los bloques de programas y medios de espectáculos. En esta oportunidad fue el turno de la actriz, modelo y periodista nacional Daniela Nicolás.

PUBLICIDAD

La copiapina con participaciones en telenovelas chilenas como Mamá Mechona (Canal 13, 2013), Veinteañeros A Los 40 (Canal 13, 2016), Wena Profe (TVN, 2017), entre otras, se sinceró respecto a su nuevo vínculo amoroso.

De esta manera, la Miss Universo Chile (2020), en conversación con Página 7 comenzó señalando que “empezamos este año, estamos muy felices, estamos muy enamorados”.

Respecto a esta nueva pareja de Daniela, la comunicadora detalló que “es una relación muy diferente a las que he tenido antes, es una relación muy sana, él es muy bueno, me quiere mucho” .

“Nos conocimos por un amigo en común, él es mi vecino (…) así que mi amigo nos obligó a salir y desde ahí nunca más nos separamos”, añadió la expanelista de Más Vivi Que Nunca (TV+, 2021).

Dentro de la entrevista, el medio ya mencionado le consultó acerca de lo que ha significado la fama de ella gracias a sus dotes actorales y todo el trabajo en televisión, para su pololo. Ella sostuvo que “hay que explicar ciertas cosas, pero se lo ha tomado súper bien, él es muy bajo perfil, le gusta mantenerse así, pero le encanta lo que hago, me motiva a hacer cosas”.

“Además, es súper entretenido, porque somos de mundos diferentes, y cuando llegamos a la casa después de trabajar, es muy choro porque tenemos temas completamente distintos para hablar” , afirmó la profesional.

PUBLICIDAD

“Él entiende que soy una persona que está expuesta, pero eso no quita que tengamos una vida privada juntos, y eso es lo que estamos haciendo”, agregó.

Por último, la periodista titulada de la Universidad Andrés Bello se refirió respecto a los planes futuros con su nueva pareja: “Él se fue a Europa, así que yo me tuve que quedar por temas de trabajo, él se fue hace casi un mes, pero me voy el 26 de noviembre para estar un par de meses con él, y después me devuelvo para seguir trabajando”, subrayó.