“Fui agredida física y verbalmente por él”: Habla mujer que denunció a Jorge Valdivia por maltratos al interior de una discoteque

El exfutbolista Jorge Valdivia vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por una grave denuncia de agresión. Según lo relatado en el programa Zona de Estrellas, una mujer, identificada como Marcia Figueroa, asegura haber sido agredida física y verbalmente por Valdivia durante una noche en una discoteca capitalina. El incidente ocurrió el mismo fin de semana en que se supo que el deportista había terminado su relación con la diputada Maite Orsini, con quien ya no se sigue en redes sociales.

PUBLICIDAD

Durante ese fin de semana, mientras Orsini asistía sola a un matrimonio, Valdivia fue visto de fiesta junto a su hermano Claudio y en compañía de personajes conocidos del espectáculo como el actor Nicolás Oyarzún y el animador Jean Philippe Cretton. Además, según se rumoreó el exfutbolista fue sorprendido “a los besos” con una mujer.

Debido a este actuar, y según dieron a conocer en Zona de Estrellas, Valdivia terminó supuestamente agrediendo a una persona que intentó grabarlo. “Él las agredió, les quitó el teléfono”, aseguró uno de los contactos del programa.

Posteriormente, este martes, el espacio televisivo logró contactar a Marcia, quien compartió de primera fuente su versión de los hechos. “Yo estaba compartiendo como cualquier persona normal. Y me encuentro en esta situación a las tres de la mañana. Estaba grabándome con mis amigas cuando, de repente, este señor se me tira encima”, relató la mujer. Según su testimonio, Valdivia intentó arrebatarle el teléfono y en el forcejeo, el dispositivo terminó golpeando su rostro. “Me manoteó y luego me empujó, mientras me insultaba”, agregó.

Marcia también aseguró que durante el altercado Valdivia la agredió verbalmente con insultos xenófobos. “Me dijo: ‘Peruana, ándate a tu país, que no sabes quién soy yo’. Y luego empezó a gritar: ‘Sáquenla de aquí’”, relató, visiblemente afectada.

La situación se tornó aún más tensa cuando Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista, se sumó al incidente. Según Marcia, Claudio la insultó y exigió que fuera retirada del lugar. “‘Yo soy el hermano del Mago Valdivia’, me dijo de manera agresiva, igual que su hermano”, declaró. “Yo le dije ‘por qué me tratas así’. Y empezó a gritar como enfermo ‘guardias sáquenla’”, aseguró.

Finalmente, la mujer fue sacada por un grupo de guardias de la discoteca. “Me sacaron igual que un animal, sin derecho a defenderme, sin derecho a nada, simplemente porque eran ellos” , aseguró. Marcia expresó que el trato que recibió fue humillante y que la experiencia le ha sido difícil de asimilar.

PUBLICIDAD

A raíz de estos hechos, Marcia decidió presentar una denuncia formal en contra de Jorge Valdivia. “Yo nunca lo iba a grabar. Él simplemente estaba al lado mío bailando con mi amiga y todo el tema. Terminé totalmente agredida, insultada y no fue una situación que yo provoqué. Fui demasiado basureada y pasada a llevar . Es algo que todavía me ha costado asimilar”, aseguró.

En ese sentido aclaró que su denuncia se basa únicamente en el maltrato que sufrió esa noche. “Yo fui agredida física y verbalmente por Jorge Valdivia. No estoy hablando de lo que él estaba haciendo o de cómo estaba, sino de lo que yo viví” , concluyó.

Además, hizo hincapié en la necesidad de denunciar este tipo de actos, destacando que le han llegado muchos relatos de personas que han vivido situaciones similares con personas de conocimiento público y que, por lo mismo, no se atreven a denunciar.