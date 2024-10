¿JLo está deprimida? Su reciente apariencia genera inquietud entre los fanáticos

En una reciente visita a Beverly Hills, Jennifer Lopez fue fotografiada mostrando claras señales de estrés, lo que ha causado un torbellino de conjeturas en la prensa.

La manifestación de cansancio en su cara ha generado preguntas entre sus fanáticos, desviándose de la apariencia pulida, glamorosa y alegre que normalmente emite. Varios sostienen que podría ser el impacto de su reciente separación de Ben Affleck lo que la está afectando de manera considerable, mientras otros piensan que podría ser por el resurgimiento de su conflicto con Diddy Combs.

Jennifer Lopez y su hija Emme Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

La fotografía de JLo que ha despertado teorías sobre su situación actual

El famoso productor de música, Sean Combs, ha estado en el centro de atención en las últimas noticias de entretenimiento, debido a un caso legal que lo acusa de delitos graves como el tráfico de personas y estafa. Además, se le ha asociado con varios chismes vinculados a otras personalidades prominentes de la industria del espectáculo.

A pesar de que algunos aspectos relacionados con los problemas legales del rapero aún no se han revelado, no se puede negar su conflictiva historia con Jennifer Lopez.

La relación entre los dos comenzó después de la producción de la canción If You Had My Love de López, que formaba parte de su álbum On The 6, con Combs como productor. Durante casi tres años, su relación fue altamente polémica y atrajo la atención de los medios de comunicación, principalmente debido a un incidente con disparos en un evento honorífico para Jamal “Shyne” Barrow, quien en ese momento estaba bajo el contrato de la discográfica de Combs.

Otra reciente teoría que se está barajando es que el divorcio podría estar influyéndola. La pareja, apodada "Bennifer" en Hollywood, había reanudado su romance hace dos años, después de haber sido uno de los pares más célebres a inicios del milenio.

El amorío entre los dos provocó un alboroto en la prensa cuando se revelaron sus citas, alcanzando su punto máximo con un compromiso que se anunció en un matrimonio en Las Vegas. Se conocieron en el rodaje de la película Gigli en 2002, dando comienzo a un romance que atrajo la mirada de la prensa y del público, que terminó por fin en 2024.