“Dijeron muchas mentiras”: Chama sorprendió con voto legado y aprovechó de lanzarse contra Iván Cabrera y a Carlyn Romero

En la más reciente transmisión de “Gran Hermano”, Alexandra Méndez, más conocida popularmente como “Chama”, sorprendió este martes con su inesperado voto legado.

Cabe recordar que la venezolana se convirtió en la última eliminada del reality de Chilevisión tras obtener 69,83% de las votaciones del público. De pasada, su pareja dentro del encierro, Manuel Napoli, renunció a las horas puesto que quería estar con ella.

Es por eso que ambos exjugadores estuvieron en el estudio ubicado en los estudios de Machasa para hablar sobre su polémico paso por la casa más famosa del mundo.

El voto legado

Chama tuvo que cumplir con la misión que tienen todos los eliminados del programa, dejar votos a uno de los participantes que aún está en competencia.

En este contexto, es donde la venezolana aprovechó sus minutos en la pantalla para lanzarle en contra de sus compañeros que entraron en el repechaje puesto que dieron información de afuera que fue la causante de su mala onda con Carvalho.

“Me encantaría dárselo a dos personas que llegaron a la casa a afectarme y a afectar mi relación con Michelle. Dijeron muchas mentiras, que es Carlyn e Iván”, partió diciendo la exparticipante de Tierra Brava.

Sin embargo, y según las reglas del juego, estos dos votos solo se pueden dar a un único jugador.

“Por estrategia, amaría dejárselo a Iván, pero como va a la prueba del líder y no quiero perder mis votos, se lo voy a dejar a Carlyn”, argumentó la expareja de Luis Mateucci, agregando que “sé que esos votos no se van a perder, espero que no se pierdan y bueno, para ella son mis dos votos”, cerró Chama.

De esta manera, su compatriota ya cuenta con dos votos en su contra y podría formar parte de la próxima placa de nominación.