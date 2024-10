¿Habrá reconciliación con Yuli Cagna?: Confirman a octava recluta para el reality de Canal 13 de corte militar

Como ya es costumbre durante las últimas semanas, al término del capítulo del programa farandulero Hay Que Decirlo –Canal 13– dan a conocer poco a poco los integrantes confirmados para vivir la nueva experiencia de telerrealidad del “canal de los realities” Palabra de Honor: Lealtad o traición.

Y fue previo a darle el pase al espacio de entretención que conduce Martín Cárcamo, ¡Qué Dice Chile!, cuando revelaron a la octava recluta que se enfrentará a la academia militar que se graba en tierras peruanas: Rubí Galusky .

Esta participante ya se había hecho conocida en un reality de Mega, en ¿Volverías Con Tu Ex?, donde protagonizó un encontrón con la modelo e influencer trasandina Yuli Cagna –ya confirmada para PDH–, puesto que Rubí la agredió con una bofetada. “La cachetada fue una excusa, me aproveché que ella me estaba molestando y como llegué media borracha, le pegué porque me quería ir”, le señaló Galusky a Canal 13.

Respecto a la argentina Yuli Cagna, detalló que “no tengo ningún problema con ella. Creo que lo que pasó es parte del pasado, fue parte de mi show . No tengo nada en contra de ella, pero somos muy distintas. A ella le gustan otras cosas, y no sé si nos vamos a llevar bien o mal. En todo caso, insisto, por mi parte no tengo nada contra ella”.

Y en relación a su ingreso a este nuevo reality show, la chilena de 33 años enfatizó en que “estoy más madura y también medito. No puedo asegurar que voy a entrar más tranquila, pero sí estoy más madura. Ya no bebo como lo hacía antes. Creo que antes era alcohólica, porque tomaba todos los días, me levantaba y me acostaba tomando cerveza. Ahora ya no es así”.