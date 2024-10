Mario Velasco reveló sus técnicas para enamorar a Estefanía Galeota: la llenó de rosas rojas

Hace pocas semanas Mario Velasco y Estefanía Galeota dieron a conocer su relación, luego de que se dijera que eran buenos amigos. Después, se les vio junto disfrutando de unas vacaciones en México y ahora al fin, lo reconocieron.

La exchica reality y el animador de Zona Latina, conversaron con LUN y dieron detalles de cómo comenzó su romance. “Él insistió e insistió. En Tulum nos estábamos conociendo en modo amigos, ahí empecé a notar que me gustaba, pero tampoco era tan claro para mí”, inició su declaración Galeota.

“Yo a él lo veía como un amigo, de hecho al principio le presenté a una amiga, fue en el cumpleaños de Mario, pero no engancharon y me llevé muy bien con Mario ahí”, reveló.

Al respecto, Velasco aportó que “fue una relación de amistad durante harto tiempo, me presentó una amiga pero a mí me interesaba más Estefi”.

¿Y el amor?

Estefanía aseguró que empezó “a ver que es una persona súper reservada contrario a lo que se piensa, fui viendo que era un tipo serio y me di la oportunidad de conocerlo más a fondo. Siempre fue alguien como dulce, tranquilo, por ejemplo nunca lo vi lanzado, no hubo ni un abrazo de más, es bien conservador y su comportamiento me fue resultando atractivo. Además que es alto y llama la atención. Si empecé a ver que me gustaba la forma en que él se movía, sus intereses que se parecían mucho a los míos y ver que compatibilizábamos, él es muy dulce y cariñoso, nos llevamos muy bien”.

Y Velasco sacó todos sus recursos, ya que le regaló muchas flores a la modelo, “mis favoritas son las rosas rojas y él me mandaba de 100, unos ramos gigantes. Una vez llegó con uno de 500 flores era apoteósico ni siquiera él se veía detrás del ramo porque era tan grande. A él le gustan los detalles, todavía llega con flores y yo también soy atenta con él”.

Velasco por su parte, reconoció que “saqué todas mis técnicas para llegar a conquistarla, ella es una mujer muy dulce, me regalona mucho. Cuando se puede le regalo florcitas a ver si así cambia el día con un detalle. Para su cumpleaños le dejé un regalo anónimo en el bar donde los celebró. Trato de disfrutar la relación, potenciarla, hacer cosas que le ayuden a ella, si está en mis manos poder hacerlo, verla bien y feliz, es algo que me encanta”.