“Me dijiste que preferías incomodarme y faltarme el respeto”: Fran Maira le paró los carros a Oriana Marzoli en “¿Ganar o Servir?”

Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizaron una nueva pelea en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde la exGran Hermano le paró los carros a la española.

Todo ocurrió luego del último duelo de eliminación, en donde Javiera perdió la competencia tras enfrentarse a Facundo González. El conflicto comenzó cuando Fran alentó a su amiga y celebró que estuviera a un buen nivel físico puesto que casi alcanzó al argentino en la prueba.

“Para mí es un orgullo ver que una mujer sí le puede hacer la pelea a un hombre. Estuvo ahí muy cerca, estoy muy orgullosa de ti”, dijo la influencer desde las gradas.

Estas palabras molestaron a Oriana, quien aseguró que Maira estaba siendo injusta con su pareja. “¿Tú crees que (Facundo) lo ha hecho al 100 por 100? No creo que sea tan así. No seas tan injusta, me parece injusto con él, él es tu amigo y no te ha hecho nada”, le reprochó.

La defensa de Fran

Eso sí, Fran no se dejó pasar a llevar por Marzoli y le respondió con todo, sacándole en cara actitudes pasadas que tuvo con Austin cuando fue eliminado.

“¿Injusta por qué? Ella es mi amiga también, y cuando Austin se fue te burlaste… Sororidad por las mujeres, amiga. Qué lindo es ver a una mujer dándolo todo, no entiendo por qué te enojas, obvio que lo hizo bien y que lindo felicitar a una mujer”.

“No tiene nada que ver con que yo quiera que se vaya Facundo… Cuando se fue Austin estaban todos contentos, entonces cero respeto para mí ese día”, agregó, hecho que fue negado por Oriana.

“¿Me estás diciendo mentirosa? ¿No dijiste cuando llegaste que Austin se fuera pa’ su p… casa? Te burlaste y yo era tu amiga y eso sí es feo. Me dijiste que preferías incomodarme y faltarme el respeto por irte frente a mi novio”.

“Lo dije una vez, querida”, reconoció la española, a lo que Fran dijo: “Tú a mí me faltaste el respeto ese día y lo sabes, por eso desde ahí hubo un quiebre entre nosotras”, remató la mujer

“¿Pero por qué eres tan falsa? Si hablaste mal de Austin…”, le recordó Marzoli a Maira, quien le aclaró que le estaba contando sus problemas con su pareja puesto que era su amiga y esperaba que la aconsejara para solucionar su conflicto.