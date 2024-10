“¿Quieren saber la verdad del porqué salí?”: Angélica Sepúlveda se cansó de los dichos de Manuel y se refirió a la razón de su salida de Gran Hermano

La lamentable segunda temporada de Gran Hermano Chile sigue siendo foco de polémicas, pero en esta ocasión no es por alguna pelea o diferencia al interior de la casa-estudio bonaerense, sino porque algunas declaraciones, durante el panel, del último jugador que abandonó la casa por renuncia, Manuel Napoli, dieron que hablar entre los espectadores y seguidores del reality del “ojo que todo lo ve”.

Unas de las antagonistas de la participación del italiano y fiel crítica a sus actitudes, Angélica Sepúlveda , volvió a usar sus redes sociales para referirse a algún integrante de “La casa más famosa del mundo”, y en este caso, específicamente al controversial paso de Napoli en el estudio de Chilevisión , acompañado de Alexandra “Chama” Méndez, junto a Diana Bolocco, Michael Roldán y Nicolás Quesille.

“Me cansé de callar lo que ocurrió en ese programa, yo no busqué a Manuel en ningún momento, fue él quien desde el día uno me amenazó si yo decía algo a Alexandra... ¿Saben porqué yo no podía ir a las fiestas el día viernes?... ¿Quieren saber la verdad del porqué salí? ¿Tuve que romper una puerta, debido a qué? ¿Pedí una simple ecografía a las partes blandas de mi rodilla por el excesivo dolor, qué respondieron? ¿Quién dijo que me atacaba con un cuchillo? ¿Era 24/7? ¿?... (sic)”, detalló Sepúlveda mediante una historia de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la chica reality con siete experiencias de programas de telerrealidad, ya se había referido a Manuel en un post anterior, contestando la cuña del de Italia durante el panel: “A Angélica no puedo perdonarla”. Frente a esto, la “Fierecilla” de Yungay sostuvo estos dichos son una “típica frase de un narcisista, agresivo, frustrado y resentido social... Él ideó agarrarme del pelo, tirare a la piscina, golpearme hasta sacar cuchillo y estoy segura que lo hubiera hecho si yo continuaba en el programa...”.