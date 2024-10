Un parricidio monstruoso vuelve a la pantalla

La familia Menéndez en la serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

El 20 de agosto de 1989, las autoridades recibieron una llamada de emergencia. Del otro lado del auricular Lyle y Erik Menendez, dos hermanos de 18 y 21 años, describen a las autoridades cómo habían encontrado a sus padres asesinados tras haber salido esa noche. Al llegar a la escena, los agentes descubrieron a José y Kitty Menendez tirados en el suelo con cerca de una docena de heridas de bala. Parecía que se trataba de un robo o de un caso conectado con la mafia, pero la autoconfesión de uno de los hermanos a su terapeuta descubrió que ellos eran los asesinos.

La última serie de Netflix de Ryan Murphy, ‘Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story’ relata estos asesinatos y lo hace no sin controversia porque en algunos pasajes se insinúan detalles salaces de la relación entre los hermanos.

La serie dramatiza la historia real de Lyle y Erik Menéndez, interpretados por Nicholas Alexander y Cooper Koch, respectivamente, hermanos que fueron condenados por los asesinatos en 1989 de sus padres José, a quien da vida el español Javier Bardem; y Mary Louise ‘Kitty’ Menéndez, interpretada por Chloë Sevigny.

Durante el juicio, los Menéndez argumentaron que mataron a sus padres por temor después de soportar años de abuso físico y sexual por parte de su padre. Lyle también acusó a ‘Kitty’ de abuso sexual. El mismo día que se estrenó la serie en Netflix, la esposa de Erik, Tammi Menéndez, acudió a X para compartir una declaración de su esposo criticando la “representación deshonesta” de él y su hermano: “Creía que habíamos avanzado más allá de las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, creando una caricatura de Lyle arraigada en mentiras horribles y descaradas que proliferan en la serie. Sólo creen que lo hicieron a propósito. Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto acerca de los hechos de nuestras vidas para hacer esto sin malas intenciones”, se lee en el comunicado.

“(Hoy) Podemos hablar de abuso, podemos hablar de salud mental, podemos hablar de masculinidad tóxica y machismo. En aquel entonces, hace 30 años, era algo impronunciable y no estaba permitido hablar de eso. Gracias a Dios estamos en un lugar diferente, aunque aún nos falta mucho por hacer”. — Javier Bardem, actor español que interpreta a José Menéndez, el padre de la familia

Para Chloë Sevigny no fue fácil encontrar información de su personaje. “De ‘Kitty’ había muy poca información. Solo algunas fotografías, pero nunca se grabó en cámara y no pude escuchar su voz. Por la forma en que los creadores construyeron la historia, el personaje aparece desde la perspectiva de diferentes personas, con puntos de vista diferentes. He intentado mantenerme relajada como actriz. Sabía que tenía que ser ágil para poder interpretarla desde puntos distintos y no quedar atrapada en una sola idea. Los actores siempre queremos encontrar la verdad del personaje y decidí respetar esa verdad artística. Fue un desafío muy emocionante porque he abordado el personaje de una forma que no lo había hecho antes y eso, obviamente, multiplicó mi interés por diez”.

En Netflix también aparece el documental ‘Los Hermanos Menendez’ acompañando al éxito y la polémica de la serie de Ryan Murphy que relata una versión de ficción de uno de los casos de asesinato más infames de los años 80. “Entender el comportamiento de mi personaje era un tema muy delicado. Tuve tiempo de sentarme con Ryan para hablarlo y fue súper generoso, como siempre, y cariñoso. Me ofreció todos los datos de la investigación que hizo durante años. Le respondí con un acto de confianza, lanzándome sobre el material”, explicó Javier Bandem.

El actor español da vida a Jose Menéndez, un empresario de éxito, quien, como tantos otros, mantenía una fachada de felicidad frente a la sociedad y otra mucho más oscura de puertas para dentro. “Este material realmente se basa en las raíces de su dolor, en este caso, de su trauma personal. Creo que también tiene que ver con la forma en que lo educaron. En aquella época, un hombre era un hombre y tenía que ser hombre hasta el fin de sus días. Lo que sea que eso signifique y con la suposición errónea de lo que significaba un hombre en aquellos días. Hoy lo llamamos masculinidad tóxica, que es algo que realmente puede causar mucho dolor alrededor de la persona que se comporta de esa manera. De esa idea parte mi aproximación al personaje”, nos explicó Bardem en un hotel de Nueva York.

La realidad suele superar a la ficción y Javier disfruta con el desafío de explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana. “Todo es un desafío. Si haces una comedia, tienes que ser el tipo más divertido de la sala. Eso también es un desafío. Creo que todos estamos aquí porque eso es lo que nos atrae. Es trabajo de los actores tratar de entender dónde nacen la alegría y el dolor. Ambas emociones son parte de la experiencia del ser humano y nosotros tratamos de experimentarlo para la gente, para que el público pueda visualizar de dónde viene. Nosotros somos vehículos de expresión”, apuntó Bardem.

El padre de la familia no solo fue una víctima de un brutal asesinato, sino también una figura clave en la industria musical que logró construir un imperio desde cero. Su vida fue tan impactante como la forma en que terminó, y su legado sigue siendo motivo de controversia hasta el día de hoy. “En el sentido de José Menéndez, para mí era muy importante entender el trauma. Como era incapaz de lidiar con su propio dolor provocaba dolor y sufrimiento. Como decía antes, ahora vivimos en una época donde podemos hablar abiertamente de ello. Podemos hablar de abuso, podemos hablar de salud mental, podemos hablar de masculinidad tóxica y machismo. En aquel entonces, hace 30 años, era algo impronunciable y no estaba permitido hablar de eso. Gracias a Dios estamos en un lugar diferente, aunque aún nos falta mucho por hacer”.

“Siempre es una gran oportunidad interpretar a una mujer dañada, una madre imperfecta, una mujer imperfecta, una mujer que recurre al biberón y que vive el trauma generacional... La mayoría de mis escenas son con Javier o los chicos y la serie es testimonio del trabajo de Ryan” — Chloë Sevigny, actriz estadounidense que interpreta a Kitty Menéndez, la madre de la familia

En un afán de seguir con el existencialismo que propone este parricidio, se le preguntó a Javier por qué el hombre se vuelve vil incluso con su propia familia: “Si lo supiera, lo compartiría. Creo que el miedo es un factor muy importante. Cuando sentimos miedo preferimos atacar en lugar de intentar comprender. Es más fácil destruir que construir. Se necesita más tiempo para comprender que para odiar”.

Durante el juicio, se propuso la teoría de que Lyle y Erik habían asesinado a sangre fría a sus padres para tener control de la herencia familiar, que era de alrededor de 14.5 millones de dólares. Los hermanos alegaron que su padre abusó de ellos durante años y que lo mataron por miedo. “El hecho de que haya una casa donde las expresiones y emociones no sean bienvenidas ni permitidas, hace que la familia explote en diferentes direcciones. Especialmente cuando suceden cosas horribles. Y no sé sobre el abuso sexual. No sé. No sé. Sé sobre lo físico y el abuso emocional. Eso por sí solo es horrible. Horrible. Y eso crea personas que van a sufrir y harán sufrir a otras generaciones de personas. El trauma es una realidad terrible”, apunta Bardem.

Los hermanos fueron arrestados, acusados de asesinato en primer grado y condenados a dos cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad. Su historia se convirtió en una leyenda macabra y aterradora que se ha adaptado a películas, libros, documentales y ahora vuelve de la mano de Ryan Murphy con polémica por la forma en la que presenta la relación de los hermanos.

“He hecho un par de temporadas de ‘American Horror’ con Ryan, y luego hicimos juntos ‘Feud: Capote vs Swans’. Cuando me llamó, me dijo: ‘Estamos haciendo una segunda temporada de ‘Monsters’’. Yo había visto Dahmer y quedé muy impresionada con su trabajo. Conocía muy poco de la historia de los Menéndez y, sin embargo, pensé que era una elección creativa interesante. Siempre es una gran oportunidad interpretar a una mujer dañada, una madre imperfecta, una mujer imperfecta, una mujer que recurre al biberón y que vive el trauma generacional. Como ha dicho Javier, hay un trauma en los roles de género que afectó mucho a mujeres de cierta generación. La mayoría de mis escenas son con Javier o los chicos y la serie es testimonio del trabajo de Ryan” explicó Sevigny.

Bardem había trabajado con Murphy en ‘Comer, rezar, amar’ y estaba encantado de volver a su lado. “Es amable y generoso, además me encantan sus series. Trabaja muy duro. No se detiene ni un segundo. Hace todo lo posible para que todo el equipo se sienta cómodo y protegido. En el rodaje vivimos en los años 80, en los años 90, fue increíble su capacidad para conseguir el mejor equipo de producción posible”.

Los hermanos Menendez también aparecen en un documental de Netflix donde tienen la oportunidad de recuperar la narrativa de su historia. “Todos preguntan por qué matamos a nuestros padres. Tal vez ahora las personas puedan entender la verdad”, dice la voz de uno de los hermanos en el documental de Netflix. ‘Los hermanos Menendez’ está dirigido por el argentino Alejandro Hartmann, con Erik y Lyle hablando en primera persona por primera vez en 30 años.

“Espero que el público acuda a la web que se ha creado para entender cada episodio, por si necesitan hablar al respecto, lo cual es asombroso. Es genial. Es como un servicio para la sociedad”, concluye Bardem.

Tras la serie limitada ‘Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ (2022), Netflix anunció dos ediciones más, la primera basada en las vidas de los hermanos Menéndez y la tercera temporada explorará la vida del asesino en serie Ed Gein, interpretado por Charlie Hunnam.

