“El éxito no solamente tiene que ver con la gente que está adentro”: Cony Capelli lanza inesperada crítica a la producción de CHV tras bajo rating de “Gran Hermano”

Cony Capelli está generando contenido dentro de la casa de “Gran Hermano”, y es que la ganadora de la primera temporada del reality lanzó un particular comentario debido a que esta edición del programa no pudo igualar el mismo éxito conseguido anteriormente.

La declaración de la bailarina se dio mientras se encontraban conversando en el patio de la casa, en donde Felipe Thompson aseguró que este nuevo período del espacio ha logrado “la mitad” del éxito que la anterior.

“Hay que tenerlo claro”, explicó el participante. A lo que Cony lanzó una potente reflexión: “Ni siquiera piensen eso, es que al final hay factores que no tienen que ver con ustedes”, explicó.

De hecho, Capelli comentó que “el éxito de un reality no solamente tiene que ver con la gente que está adentro, tiene que ver con todo un complemento de producción, del formato, de todo”.

“Esa hueá' no la pongan si po’ hue…, porque ustedes saben que me van a pichu… por decir eso”, añadió nerviosa mientras le hablaba a la cámara, puesto que ella actualmente es parte de la señal como panelista y a veces, es parte del react junto a Jorge Aldoney y Lady Ganga.

La mezcla entre famosos y no famosos

Felipe continuó con el análisis de la fenómeno y por qué no fue tan exitoso como la primera temporada: “Sin desmerecer a nadie del pasado, creo que hay factores muy trascendentes que marcaron el primer Gran Hermano, como que no había un reality desde hace 6 años, no tenían competencia, no había nada mucho”, sostuvo.

Ya para dar por terminada la conversación, Cony Capelli también se refirió al cambio que sufrió la segunda temporada del espacio, entre ellas el sótano y la idea de mezclar personas famosas con desconocidos.

“Eso genera mucha diferencia, porque todos están desesperados por ser alguien, en cambio, aquí hay famosos que equilibran esa ansiedad un poco”, remató la bailarina, aunque dio como ejemplo a Fran Maira, quien en la primera temporada su objetivo sí era ser famosa y lo logró.