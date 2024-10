“Hay varios que se han querido acercar”: Naya Fácil insinuó que ha sido cortejada por varios políticos

La influencer Naya Fácil siempre encuentra una forma para sorprender a sus seguidores, a quienes denominó como “facilines”, y ayer en la noche decidió revelar un secreto que se había quedado guardado. Algo que es difícil para la joven que es conocida por hacer público gran parte de su día a día.

Ella estaba lista para irse a dormir, pero decidió interrumpir este proceso para contarle algo a sus seguidores. “Este es como el tercer político que se me quiere acercar, esto no se los había contado ‘facilines’. No les voy a decir el nombre, pero hay varios políticos que se me han querido acercar”, reveló.

“Yo no me quiero meter en el mundo de la política, ni que me vean relacionada con ellos porque siento que dividen mucho a la gente. Siento que yo al meterme con algún político, se vería muy reflejado en mis ‘facilines’”, continuó al explicar por qué no ha decidido seguir la conversación con estos hombres.

“Políticos hay mucho que se han querido involucrar, pero yo no”, cerró en su primera historia donde hablaba del tema. Sin embargo, a qué se refiere cuando dice “se han querido acercar”, ella inmediatamente despejó las dudas.

“Eso hablando sobre los hombres de la política, ustedes saben a lo que me refiero, si tampoco son mensos”, agregó, dejando a entrever que sus intenciones recaían más en el lado romántico o sexual.

Naya Fácil Fuente: Retrabook Pro Instagram

¿Se le acercan las mujeres de la politica?

Naya Fácil continuó con sus revelaciones, y dijo que mujeres del mundo de la política también se le acercan, pero con intenciones completamente distintas, para obtener su apoyo. “Me han buscado para apoyar campañas políticas o publicitar campañas”, comentó.

“No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no hago eso. Sí me han buscado, pero yo no. Chiquillos de verdad tengo miedo que me vean con X político(a) y de momento siento que no tengo la necesidad”, agregó y recalcó que no va a apoyar a algún personaje ni un partido político.

Pero, ¿Naya descarta estar en el mundo de la política? Ella le dejó bien claro a sus ‘facilines’ que si alguna vez decide optar por ese camino, será para tirarse como alcaldesa de alguna comuna.