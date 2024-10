La destrucción de Facundo González: Esta noche se emitirá un capítulo de alto impacto de “Ganar o servir”

Esta noche va a quedar la grande en el reality de Canal 13, “Ganar o servir”. Cada vez queda menos para el fin del programa, y no por esto los conflictos han decaído. Es más, están muy lejos de estarlo y este jueves 3 de octubre habrá un hombre en el ojo del huracán: Facundo González.

Todo comenzará con la visita especial a la casona del participante eliminado, Austin Palao. Él llegó a sorprender a su novia, Fran Maira, quien estaba de cumpleaños. Para recibirlo, también llegó Matías Vega, quien propuso la actividad de hacer su propio matinal al estilo de “Tu Día”.

Uno de los segmentos infalibles de un espacio matutino es la farándula, y vaya que hicieron espectáculo. Le mostraron momentos a los participantes, en los cuales no estaban presentes. Estas escenas dejaron pésimamente parado al argentino.

El primero fue durante la breve entrada de Fabio Agostini, quien fue a buscar a Pamela Díaz al encierro, en este registro se ve cómo Facundo junto a Oriana Marzoli, Luis Mateucci y Daniela Colette se esconden en el teatro al momento que éste llegó.

El peruano comenzó a recalcar que el argentino había mentido al señalar que no sabía que llegó Fabio. En las imágenes se ve cómo Austin va a buscar a Facundo avisándole de la llegada de Fabio, y quedó en evidencia que el argentino estaba enterado de la entrada del español, pero decidió no ir después de que Oriana le solicitara que no lo hiciera.

Austin y Pangal Andrade celebraron esta revelación, y el peruano le dijo “te llamé cabrón dos veces ¡Hermano te me caíste! ¡Eres un falso!”.

Facundo González y Oriana Marzoli Captura: Ganar o servir de Canal 13

La nueva crisis en la relación con Oriana Marzoli

Matías Vega no conforme con esta embarrada, decidió echarle más leña al fuego, pero esta vez fue por la relación del argentino con la venezolana. Él mostró las imágenes de una actividad que realizó Facundo junto a Pamela Díaz, su expareja, después de que Oriana saliera por unos días del reality. Ellos coqueteaban mientras recreaban la escena de la greda de la película “Ghost”, y Marzoli veía todo esto atentamente.

La cara de aflicción era evidente en la cara del argentino, y acto seguido, el avance se adelanta a la reacción de la chica reality, quien lloraba desconsoladamente en los brazos de Luis Mateucci, tal como lo hizo cuando González besó a Julia Fernandes durante otra actividad.

“¡Quedo como una estúpida siempre!”, exclamó entre sollozos. Ella estaba siendo contenida por su expareja, Daniela Colette y Botota Fox cuando llega Facundo a intentar arreglar las cosas. Él intentaba que la escuchara, mientras ella le ordenaba fuertemente que se fuera.

“¡Lo quiero matar!”, gritó Oriana mientras lloraba siendo sostenida por Luis.