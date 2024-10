“No lo digo, pero me cuesta”: Benjamín Vicuña se confiesa en revista argentina y revela cuál ha sido su relación más larga

El actor chileno Benjamín Vicuña ha logrado establecerse con éxito en Argentina, donde dio una íntima entrevista al programa digital de la revista Caras de ese país, en la cual reveló cuál ha sido su relación de amor más larga y además habló sobre un desconocido aspecto de su vida, contando algo que le cuesta mucho asumir.

En la conversación con el periodista y director de la revista, Héctor Maugeri, el actor chileno profundizó sobre su carrera, calificando su vocación como “maravillosa”, añadiendo además que tuvo la suerte de descubrirla cuando era muy joven.

“El amor que más me duró”

En ese sentido, Benjamín Vicuña reconoció que “la actuación es el amor que más me duró”, agregando que “es una vocación maravillosa que tuve la suerte de descubrir de joven. Un oficio que se construye día a día”.

Sobre lo mismo, Vicuña agregó que “me enamoré de la actuación y he tenido obras que me ayudaron a sanar situaciones personales, otras que me han invitado a bucear en zonas incómodas”.

Además, sobre su profesión, el chileno reconoció que “no tengo miedo a equivocarme, que me parece que tiene ciertos rasgos de valentía (...) Soy un actor que prueba muchas cosas, con cierta versatilidad. Tengo versatilidad en términos de géneros, puedo hacer un thriller o una comedia en calle Corrientes”.

Una íntima confesión: lo que más le cuesta a Benjamín Vicuña

En tanto, luego de observar una serie de imágenes con diversas actuaciones a lo largo de su carrera, Benjamín Vicuña reconoció algo que le cuesta mucho, y es que verse en pantalla no es algo que le guste. Incluso, confesó que no le gusta mirarse en el espejo.

“Me cuesta mirarme. No lo digo pero me cuesta. Soy crítico y trato de no empalagarme con mi propia imagen. Hay actores que revisan sus escenas en un monitor, pero yo no puedo (...) A veces me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años. Por lo mismo evito mirarme al espejo”, reveló en la conversación.