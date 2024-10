“Para esas acusaciones tan graves tienes que tener pruebas”: Daniela Aránguiz sale en defensa del ‘Mago’ Valdivia por acusaciones en su contra por agresión

Si ya te sobrepasaron las telenovelas de la tarde o ya te viste todo el catálogo de las plataformas de streaming, no te preocupes pues si el mundo de la farándula es de tu gusto no te vas a aburrir, porque días tras días se van sabiendo más detalles de las diversas figuras paparazzeadas.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, un capítulo más se suma al historial del exvolante de La Roja Jorge “Mago” Valdivia . Y fue durante un vasto bloque del programa de las tardes de Canal 13, Hay Que Decirlo, donde volvieron a picar sobre este tema.

Cabe recordar que el panelista de ESPN Chile, después de terminar con la diputada oficialista Maite Orsini, presuntamente, el exPalmeiras habría tenido un día de descontrol en contra de una mujer que lo acusa de insultos y agresiones durante el pasado sábado 28 de septiembre en una disco de Santiago en el centro de eventos Bosque Luz.

“Yo fui a compartir como cualquier persona, a distraerme. El tema es que cuando llega el término de la fiesta me encuentro con este grupito donde estaba Jorge Valdivia , y yo no dudo de que fuera él, porque entre las luces y la oscuridad de la disco con suerte tú sabes que andas con tus amigos. Yo estaba empezando a grabar un video con el DJ y de repente veo a este chico que se me tira encima y resulta ser el Mago Valdivia” , fueron las primeras declaraciones de Marcia Figueroa, quien acusa a Valdivia de haberla agredido.

Además, la mujer señaló que Claudio Valdivia, hermano de Jorge, salió en su defensa: “Cuando pasó esta situación en que calmaron a Valdivia, llegaron los guardias a sacarme. Ahí aparece el hermano y dice ‘sáquenla de aquí, saquen a esta hue... a esta peruana que no sabe quién es mi hermano‘ . Me dijo, ‘yo soy el hermano del Mago‘ y empezó a gritar como un enfermo y sus amigos lo afirmaron para que no me agrediera”.

Frente a esto, Hay Que Decirlo quiso saber la opinión de Daniela Aránguiz en relación esta acusación en contra del padre de sus hijos: “La verdad que cuando uno no está en ese lugar y no hay pruebas tampoco de lo que está pasando, hay muchas cosas que quedan como un poquito en el aire. Siento que, efectivamente, debe haber pasado que la niña lo estaba grabando y él quizás reaccionó de mala manera, pero ya agresión en un lugar público en donde hay mucha gente, yo creo que todas las personas de repente ponemos un poquitito del IVA, más IVA para contar las cosas” .

“Para esas acusaciones tan graves, yo creo que es muy importante, incluso se lo dije a esta niña cuando tuvimos un contacto telefónico, que cuando uno hace una acusación grave, sobre todo porque estai’ hablando de acusaciones graves de xenofobia, estás hablando de agresiones, tienes que tener pruebas. Y es más, le dije ‘si tú tienes pruebas deberías mostrar estas pruebas porque así no siembras la duda de que quieres pantalla o de que quieres plata, o de lo que uno puede llegar a pensar’”, agregó Aránguiz.