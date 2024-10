Para quedar con la boca abierta: Daniella Campos reveló cuánto le pagaban en la época dorada de la televisión

A finales de septiembre, la diputada Pamela Jiles aseguró que ella está “perdiendo plata” en el Congreso en comparación al sueldo que ganaba en la televisión cuando era panelista de espectáculos. Ella habló de esto con Eduardo de la Iglesia en “Todo va a estar bien”, y dio a entrever que su sueldo superaba los 30 millones de pesos.

“La mayoría de la gente gana mucho más de lo que ganaría normalmente siendo diputado. Yo (en la televisión) no sólo ganaba más plata, sino que bastante más plata (...) Yo en la tele ganaba nivel Cubillos o más, que es lo que se ganaba en la tele”, reveló.

Esta revelación fue discutida en el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, y en el panel tenían a una de las figuras más importantes de la farándula nacional en los años dorados de la televisión, a la proclamada como fundadora de la prensa rosa, quien trajo el primer escándalo nacional: Daniella Campos.

Daniella Campos en 1998 Captura: Viva el Lunes de Canal 13

Una cifra envidiable

Por lo mismo, era inevitable que le consultaran a la invitada cuánto le llegaron a pagar por ir a hablar de su vida privada, especialmente su romance con el ídolo deportivo, Iván Zamorano, a los estelares de la época como “Viva el Lunes”. Sin embargo, a los periodistas Paula Escobar y Luis Sandoval les costó un poco que Daniella soltara la información sobre su sueldo hace 30 años.

“Yo vivía afuera de Chile, pero tenía una casa con mamá. A mí el canal me traía en primera clase, me llevaba a hoteles, la plata que se gastaba era...”, partió el preámbulo de Campos. La invitada dijo que le preguntaban a ella cuánto les cobraba, y finalmente reveló que le pagaban $30 mil dólares de la época.

Vale mencionar que actualmente esa cifra equivale a casi $27.400.00 de pesos, y en 1998 esta suma se alzaría a casi $72 millones de pesos actuales.

Ella destacó que no existía internet ni redes sociales como para escoger el contenido, y solamente tenían un par de canales de televisión para entretenerse. “Si no te tenía el 13 sentada, te iba a tener el 7 (TVN), así se peleaban y no habían más”, relató. Daniella recalcó que el interés recaía en la exclusividad de tenerla hablando, de ganarle al otro canal.

Paralelamente, Campos reporteó con otros rostros A de la televisión de esa época, y señaló que a algunas personas le pagaban alrededor de 40 millones de pesos mensuales. La gemela comentó que eran personajes de la talla de Paulina Nin de Cardona en su momento más alto de estrellato, pero aclaró que la cifra no estaba siendo referencia a la animadora, sino que la utilizó como ejemplo para ilustrar el calibre del rostro.