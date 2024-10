“Tenemos mucho por entregar”: Jean Philippe Cretton tras el exitoso debut de ‘Mi Nombre Es’

El pasado domingo 29 de septiembre, luego de una década desde su última edición, se llevó a cabo el redebut del programa de talentos Mi Nombre Es de la mano de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Cabe recordar que este espacio de entretención tuvo su puntapié inicial el 6 de marzo de 2011, cuando Canal 13 comenzó con la adaptación del programa belga-holandés My Name Is Michael (2010). Y luego de cinco temporadas en el país del cobre, Mi Nombre Es no supo de más temporadas en Chile, esto hasta que TVN apostara por traer nuevamente este cazatalentos a la televisión pública.

En esta oportunidad, la conducción del programa quedó a cargo del periodista y músico Jean Philippe Cretton. Además, quienes integran el jurado son Amaya Forch (actriz y cantante), Gonzalo Valenzuela (actor y modelo) y Luis Jara (cantante y presentador de TV).

Posterior a la semana estreno de Mi Nombre Es, el animador del espacio de talentos realizó un balance respecto al debut y a la recepción que ha tenido el programa: “Estamos muy felices con el resultado de esta primera aproximación de nuestro programa . Sabemos que quienes nos están viendo se van encariñando de a poquito con sus respectivos favoritos o favoritas, y también uno va viendo el crecimiento de cada uno de ellos, entonces se va generando un vínculo con quienes participan, y eso hace que el programa vaya creciendo cada vez más”.

Además, el dueño del podcast Me Suena –Cretton– sostuvo que “tenemos mucho por entregar todavía. Queremos ir creciendo e instalarnos en una competencia en la que TVN no estaba ya hace tiempo” .

Siguiendo la misma línea, el debut del programa del pasado domingo marcó un peak de 11.8 puntos de rating haciendo crecer la sintonía de TVN en un 60%. Al considerar la primera semana (domingo a miércoles), en tanto, logró ser visto por más de 2 millones 600 mil personas y marcó un rating promedio de 7.3 puntos, periodo en que CHV marcó 6.1 puntos, Mega 9.8 puntos y Canal 13 10.7 unidades.

Es preciso mencionar que Mi Nombre Es se emitirá de domingo a miércoles desde las 22.30 por las pantallas de TVN y a través sus plataformas digitales.