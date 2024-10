Claudia Conserva y su buena noticia tras realizarse mamografía: “Después del cáncer resulta ‘inquietante’ realizarla”

La animadora de TV Claudia Conserva dio una muy buena noticia a través de sus redes sociales, ya que se realizó una mamografía y el resultado fue muy positivo.

Hay que recordar que Conserva padeció cáncer de mama, cuyo proceso de tratamiento lo dejó plasmado en el documental “Brava”.

“Hoy, fui a mi examen de mamografia, un control de rutina. Después del cáncer resulta ‘inquietante’ por no decir aterrador realizarlo”, comenzó a contar.

“Sin embargo, antes de entrar al box a ponerme la bata pensé: Tranquila, si algo sale mal, el hecho de saberlo a tiempo ya es una buena noticia, hay tratamientos posibles, y eso es lo que tú debes grabarte en la cabeza: UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO TE PUEDE SALVAR LA VIDA es así, este mes dedicado a la prevención del Cáncer de mama hay muchas facilidades para hacerlo, sé responsable con tu salud, hazlo”, añadió.

Y al final de su post dio la buena noticia: “PD : Salió perfecto 😅”.

La nueva Claudia Conserva

Tras superar el cáncer, la animadora declaró que “cambié completamente en lo personal, desde mi alimentación, sumé el deporte, la meditación, dejé de fumar, etc. No me complico con nada, si está sucio… ¡Está sucio! Si no resultó… ¡No resultó! En el fondo, fui muy controladora y lo mejor que hice fue soltar, liberarme”, destaca sobre el aprendizaje que le trajo superar el cáncer.

En este sentido, profundiza que “hay cosas que no tienen solución, no pierdo tiempo en aquello, no comparto mi tiempo con quien no quiero o no me hace bien. Observo más, huelo, toco, estoy muy conectada conmigo y la naturaleza. Soy mi prioridad, me cuido, me ayudo”.

Acerca de la nueva mirada que le otorgó salir victoriosa de la batalla contra la patología, Claudia expresa que “no estoy dispuesta a perder ni un segundo de esta ‘oportunidad’ en cosas que no me importan, solo quiero estar en paz y disfrutar cada momento”.