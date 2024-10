Era solo un niño de seis años cuando asistió a la celebración nudista de Sean ‘Diddy’ Combs: “No estaba seguro si eso era correcto o incorrecto”

Algunos afirman que no existen mejores fiestas que las organizadas por el rapero Diddy, quien es conocido por echar la casa por la ventana cuando realiza una fiesta. Es tan espléndido que puede servir champán a todos los asistentes como si se tratara de

Las celebradas y controvertidas fiestas con desnudez y drogas de Sean ‘Diddy’ Combs están siendo progresivamente expuestas a la luz pública por los medios de comunicación. Los reportajes han proporcionado información detallada sobre estos eventos, revelando la presencia de mujeres semidesnudas, abundante actividad sexual e ingestión de drogas ilegales. El escenario descrito es pésimo, y más aún si se considera la presencia de un menor.

Sin embargo, un hombre de 30 años, Justin Litovsky, reveló que fue testigo de una de estas fiestas nudistas a la tierna edad de seis años. A pesar de que sus padres lo acompañaron a este evento, no impidieron que viese a mujeres sin blusa y a personas consumiendo drogas en el festejo.

The Mirror informó, citando al New York Post, que Litovsky declaró que asistió a una fiesta blanca de Sean ‘Diddy’ Combs en 1999, gracias a que sus padres tenían “buenos contactos”.

" Recuerdo ver un montón de césped y varias mujeres sin camiseta en la piscina y sus alrededores ", relató el hombre, quien solo tenía en mente hacer una zambullida y nadar en la piscina.

"En una entrevista, estuvo incierto si era beneficioso o perjudicial, pero ansiaba sumergirse en la piscina", comentó en compañía de su madre Maya Litovsky. A más de veinte años del evento, la única declaración de la mujer fue que "no permití que mi hijo tuviera la oportunidad de ir allí (a la piscina)".

La fiesta 'salvaje' de Diddy donde había una mujer desnuda en una mesa rodeada de comida (Backgrid)

Maya manifestó su incertidumbre acerca de la conveniencia de llevar a su hijo a la celebración. Recordó la presencia de botellas de alcohol y mujeres sin ropa en todas direcciones. "No tenía claro si era adecuado o habitual. Me planteé cómo era posible que se permitiera a los niños acceder a la fiesta desde el principio".

El individuo no tiene recuerdos de haber presenciado la presencia de otro menor en la celebración de 'Diddy' Combs.

Sean ‘’Diddy’ Combs y sus alocadas fiestas

Las celebraciones blancas de Sean 'Diddy' Combs eran célebres por su extravagancia y erotismo. Él garantizaba la máxima diversión a los asistentes.

" En estas celebraciones, no se escatimaba en gastos, eran pura indulgencia... En una de ellas, muchos asistentes consumían MDMA (éxtasis) y había personas en varios niveles de desnudez que se retireaban a las habitaciones para tener relaciones sexuales, pero no era una orgía. Era nuestra tarea asegurarnos de que todo transcurriera sin contratiempos y que todos los asistentes tuvieran lo que necesitaban ", relató un ex empleado de Diddy al Periódico de Ibiza.

El rapero se encuentra actualmente imputado por delitos de tráfico sexual y crimen organizado. Se le atribuye el forzar tanto a hombres como a mujeres a mantener relaciones sexuales bajo coacción. Aparentemente, capturaba estas acciones en video y después los utilizaba para chantajear a las víctimas.