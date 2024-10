Pamela Díaz cuenta la verdad sobre un supuesto romace con Esteban Paredes: se lanzó contra Adriana Barrientos por iniciar el rumor

Esteban Paredes será uno de los invitados en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde junto a Pamela Díaz se referirán a la posibilidad de que exista un romance entre ambos.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que los rumores comenzaron luego de que Adriana Barrientos asegurara que los había visto juntos románticamente.

“El fin de semana hicieron un live y estaban en la playa juntos. De dónde va a ser el mejor amigo. ¿Por qué tengo que hacer una confesión si todos tienes Instagram y todos ven las mismas cuestión que tengo yo?”, partió relatando en el programa “Zona de Estrellas”.

Según los dichos de “La Leona” en el espacio de farándula, Pamela y Esteban se habrían ido a la playa juntos para celebrar el cumpleaños de David Henríquez, exfutbolista de Colo-Colo, y esposo de una de las mejores amigas de la animadora de “Hay que decirlo”.

“Buscaron un rostro nuevo para la marca que ella trabaja y justo el rostro nuevo, ¿Quién es? Nuevamente Esteban Paredes. No sólo lo llevo a la playa, también le hago la mano para que entre a trabajar conmigo. Están pasando 24/7 juntos...”, agregó.

Pamela se fue contra Adriana

Ahora, Díaz se refirió a estos dichos en el programa conducido por Julio César Rodríguez, asegurando que solamente mantiene una amistad con Paredes. Además, aprovechó de lanzarse en contra de “La Leona” por andar difundiendo información falsa sobre ella.

‘’El comentario fue de alguien que para mí es una persona muy mala leche, que no tengo ningún tipo de contacto con ella, que es Adriana Barrientos. Ella en su programa dijo que en una fiesta me habían visto con Esteban a los besos, que bailamos, que teníamos un romance, que habíamos fotos y videos. Adriana, todavía la estoy esperando. Me encantaría que la mostraras’', afirmó Díaz en el espacio prime de Chilevisión.