Anne Hathaway confirma que habrá una tercera película de ‘El Diario de la Princesa’

Después de que se viralizó el rumor de que DisneyDisney - Metro Ecuador tenía entre sus planes una tercera entrega de “El Diario de la Princesa”, ahora finalmente la cinta ha sido confirmada de forma oficial por la auténtica “Reina de Genovia”, Anne Hathaway.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la actriz de “Los Miserables” anunció que la película ya se encuentra producción tras confirmar a su directora, Adele Lim, conocida por su trabajo como guionista en “Raya and the last dragon” y “Crazy Rich, Asians”.

“Los milagros suceden. De vuelta a Genovia con Adele Blim, Disney. El cuento de hadas, continúa”, destacó la ganadora del premio Óscar en 2014 sobre la nueva cinta de El Diario de la Princesa.

Recordemos también que Lim recientemente tuvo su debut directorial con la cinta “Joy Ride”, comedia protagonizada por Stephanie Hsu, Sherry Cola y Ashley Park.

Estoy emocionada de ser parte de la realización de la tercera versión de esta querida saga. Esperamos poder celebrar, una vez más, el poder femenino y la alegría que tanto caracterizan a El diario de la princesa”, declaró Lim al respecto.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno, ni tampoco ha sido confirmada una sinopsis oficial del filme, pero los fanáticos están más que emocionados por ver una nueva etapa de Mia Thermopolis en el mundo de la realeza, pues recordemos que la última entrega terminó con (ALERTA DE SPOILER) ella convirtiéndose en la nueva reina de Genovia.

Estrenándose en 2001, “El Diario de la Princesa” fue un éxito inmediato, apoyando el ascenso a la fama de Anne Hathaway y bajo la dirección del fallecido Garry Marshall. El éxito de la primera película llevó a que se realizara una secuela en 2004, El Diario de la Princesa: Compromiso Real, recaudando más de 300 millones de dólares en conjunto a nivel mundial.