Anne Hathaway: él es su guapo esposo, a quien vinculan con William Shakespeare por esta “loca” teoría

Anne Hathaway es una de las actrices más famosas y queridas de Hollywood, que ha logrado una exitosa carrera y a sus 41 años sigue cosechando éxitos.

Además, ha formado una hermosa familia con su esposo, Adam Shulman, con quien tiene dos hermosos hijos y más de 10 años de matrimonio.

Adam es un famoso productor de cine y actor y es muy guapo, de hecho, la actriz quedó flechada al conocerlo y de inmediato supo que sería el hombre de su vida.

El es el esposo de Anne Hathaway y por qué lo vinculan con William Shakespeare

Anne Hathaway conoció a Adam Shulman en el Festival de Cine de Palm Springs en el 2008, y lo primero que pensó fue en que se casaría con él.

“Me voy a casar con ese hombre… Supe desde el primer segundo que él iba a ser el amor de mi vida”, aseguró la famosa en una entrevista.

Ella acababa de salir de una relación tormentosa con el promotor inmobiliario italiano Raffaello Follieri, quien fue arrestado por defraudar millones de dólares a inversores, haciéndose pasar por agente inmobiliario del Vaticano, y engañó también a la actriz.

“Sabía que no le podía haber conocido en peor momento. Le dije: ‘Creo, porque quiero creer, que lo que me acaba de pasar es una excepción y no la regla, y que hay personas que son buenas y tú eres una de ellas. No estoy en un buen lugar ahora mismo, pero quiero que esto salga adelante’. Y él nunca me ha hecho daño desde entonces”, aseguró en entrevista.

La pareja se casó en el 2012 y han formado una hermosa familia con sus dos hijos Jack y Jonathan, y aunque no siempre se dejan ver juntos, están muy enamorados y son muy felices, de hecho, el año pasado asistieron juntos a un desfile de moda y lucían muy enamorados.

Por mucho tiempo ha circulado en Internet una loca teoría que asegura que el esposo de la actriz es la reencarnación de William Shakespeare, pues aseguran que es idéntico físicamente con el dramaturgo, pero lo más increíble, es que Shakespeare se casó en 1582 con una mujer también llamada Anne Hathaway.

Ante esto, la actriz se pronunció y aseguró “es un poco loco, ¿verdad? Es extraño. Sí. Sería genial si fuera cierto, pero si no lo es, sigue siendo genial. Es lindo. No quiero seguir hablando de él, pero sí”, en el programa The Drew Barrymore Show.